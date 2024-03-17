Жителей Сумской области призвали не верить фейкам о наступлении россиян

Пропагандистские медиа и Telegram-каналы распространяют "страшилки" о возможном наступлении российских захватчиков на территорию Сумской области. Такие месседжи являются попыткой противника посеять панику среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

В заявлении администрации отмечается, что Силы обороны готовы к любым вызовам, и "в случае необходимости дадут достойный отпор врагу".

"Поэтому призываем жителей Сумской области не поддаваться паническим настроениям, не верить в фейки о возможном наступлении российских войск на Сумщину", - говорится в публикации.

Также в ОВА призывают доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, в администрации напомнили о важности не игнорировать сигналы воздушной тревоги, помнить о правилах "информ-тишины".

Эвакуация жителей приграничья в Сумской области

Вместе с тем в ОВА снова призвали жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из-за российских обстрелов.

В администрации просят связываться по этому вопросу с председателями общин и старостами на местах.

"Уезжайте в безопасные места, позаботьтесь о себе и своих родных", - добавили в ОВА.

Российские ДРГ и обстрелы пограничья Украины

Напомним, как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и осуществляют обстрелы приграничных районов. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.

Также 14 марта спикер ГПСУ заявил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. В то же время остается угроза со стороны ДРГ с территории России.

Отметим также, что в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

Так, сегодня стало известно, что россияне разбомбили центр поселка Великая Писаревка Сумской области, там по последним данным погиб человек, и еще один получил ранения. Военные и местные власти призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться в более безопасные места.

Добавим также, что еще в феврале начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко опровергал фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины.