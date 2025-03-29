Ураза-байрам 2025: традиции и суть праздника, что нельзя делать

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, - это один из важнейших праздников в исламе, символизирующий завершение священного месяца Рамадан. Это время радости, молитвы и добрых дел, когда мусульмане делятся своей радостью с родственниками, друзьями и нуждающимися.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об одном из главных праздников, который отмечают мусульмане по всему миру, независимо от национальности или места жительства.
Дата празднования Ураза-байрама меняется каждый год, поскольку она зависит от лунного календаря. В 2025 году праздник начнется вечером 29 марта и продлится весь день 30 марта - в первый день месяца Шавваль. Поскольку Рамадан в этом году длился с 1 по 29 марта, последний день поста приходится на 29 марта.
Хотя официально праздник длится всего один день, во многих странах мусульмане отмечают его три дня подряд. Это связано с традицией навещать всех родственников и близких, разделяя с ними радость завершения поста. После окончания праздничных дней верующие могут компенсировать пропущенные дни поста, если таковые были.
К Ураза-байраму готовятся заранее - убирают дом, обновляют мебель и текстиль. Вечер перед праздником принято проводить в молитвах, а утром мужчины посещают праздничную молитву в мечети, тогда как женщины молятся дома и готовят праздничный стол.
На стол подают традиционные блюда, в частности плов, лагман, манты, шурпу и бешбармак.
Также принято дарить подарки - Коран, четки, молитвенные коврики, сладости, чай или восточную посуду. Кроме этого, мусульмане обязательно выплачивают закят аль-фитр - милостыню в пользу бедных. Ее размер составляет примерно 2,5-3 кг зерна или деньги, эквивалентные этой сумме, на каждого члена семьи.
После праздничной молитвы мусульмане посещают кладбища, чтобы помолиться за умерших родных. Принято также поздравлять соседей, угощать знакомых и помогать нуждающимся.
Ураза-байрам имеет глубокое религиозное и историческое значение, а также интересные традиции, которые передавались из поколения в поколение.
Ураза-байрам - это не только завершение поста, но и возможность поблагодарить Всевышнего, провести время с родными и напомнить себе о важности доброты и милосердия.
Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел. Однако существуют определенные запреты, которых следует придерживаться:
Ураза-байрам - это праздник мира, милосердия и единства. Он символизирует очищение души после месяца поста, а также напоминает о важности заботы о ближних и добрых поступков.
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При написании материала были использованы источники: сайты Духовного управления мусульман Украины и Islam.ua.