Ураза-байрам 2025: традиции и суть праздника, что нельзя делать

Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году

Дата празднования Ураза-байрама меняется каждый год, поскольку она зависит от лунного календаря. В 2025 году праздник начнется вечером 29 марта и продлится весь день 30 марта - в первый день месяца Шавваль. Поскольку Рамадан в этом году длился с 1 по 29 марта, последний день поста приходится на 29 марта.

Хотя официально праздник длится всего один день, во многих странах мусульмане отмечают его три дня подряд. Это связано с традицией навещать всех родственников и близких, разделяя с ними радость завершения поста. После окончания праздничных дней верующие могут компенсировать пропущенные дни поста, если таковые были.

Праздничная трапеза - важная часть Ураза-байрам (фото: Freepik.com)

Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама

К Ураза-байраму готовятся заранее - убирают дом, обновляют мебель и текстиль. Вечер перед праздником принято проводить в молитвах, а утром мужчины посещают праздничную молитву в мечети, тогда как женщины молятся дома и готовят праздничный стол.

На стол подают традиционные блюда, в частности плов, лагман, манты, шурпу и бешбармак.

Также принято дарить подарки - Коран, четки, молитвенные коврики, сладости, чай или восточную посуду. Кроме этого, мусульмане обязательно выплачивают закят аль-фитр - милостыню в пользу бедных. Ее размер составляет примерно 2,5-3 кг зерна или деньги, эквивалентные этой сумме, на каждого члена семьи.

После праздничной молитвы мусульмане посещают кладбища, чтобы помолиться за умерших родных. Принято также поздравлять соседей, угощать знакомых и помогать нуждающимся.

Интересные факты об Ураза-байраме

Ураза-байрам имеет глубокое религиозное и историческое значение, а также интересные традиции, которые передавались из поколения в поколение.

Название праздника происходит от персидского слова "руза" (что означает "пост") и тюркского "байрам" (что означает "праздник").

(что означает "пост") и тюркского (что означает "праздник"). Считается, что пророк Мухаммед предложил отмечать этот день в 624 году , заменив им языческие празднования.

, заменив им языческие празднования. По исламским преданиям, именно в этот день Аллах создал рай, что придает празднику особое значение.

что придает празднику особое значение. Перед Ураза-байрамом некоторые верующие выполняют итикаф - уединение в мечети, во время которого мусульмане проводят время в молитвах и чтении Корана. Это может длиться от одних суток до десяти дней.

- уединение в мечети, во время которого мусульмане проводят время в молитвах и чтении Корана. Это может длиться от одних суток до десяти дней. Во время праздника мусульмане приветствуют друг друга словами "Ид мубарак", что означает "Благословенного праздника".

Ураза-байрам - это не только завершение поста, но и возможность поблагодарить Всевышнего, провести время с родными и напомнить себе о важности доброты и милосердия.

На Ураза-байрам надо обязательно посетить мечит (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать в Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел. Однако существуют определенные запреты, которых следует придерживаться:

Нельзя поститься - в этот день мусульмане обязательно должны прервать пост.

- в этот день мусульмане обязательно должны прервать пост. Запрещено ссориться и ругаться - Ураза-байрам должен проходить в гармонии и доброжелательности.

- Ураза-байрам должен проходить в гармонии и доброжелательности. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - как дома, так и на работе или в саду.

- как дома, так и на работе или в саду. Категорически запрещены алкоголь и свинина - эти продукты противоречат исламским канонам.

- эти продукты противоречат исламским канонам. Нельзя игнорировать праздничную молитву - для мужчин обязательным является посещение праздничного намаза в мечети.

Ураза-байрам - это праздник мира, милосердия и единства. Он символизирует очищение души после месяца поста, а также напоминает о важности заботы о ближних и добрых поступков.

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