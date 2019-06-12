На Закарпатті міські вулиці перетворилися на річки: наслідки стихії (відео)

Сильний дощ став причиною повені на Закарпатті
Повінь на Закарпатті сталося внаслідок потужної зливи, яка пройшлася по Межгорщині. Центральними вулицями Міжгір'я неможливо не те що ходити, а й їздити на автомобілі. Це добре видно на відео, які виклав "Перший" на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, що автомобілі їдуть по затоплених водою вулицях. При цьому пішоходи насилу знаходять місце, де можна пройти.
На Закарпатті вулиці Міжгір'я перетворилися на річки (відео: facebook.com/pershij)
Варто зазначити, що 13 червня в Закарпатській області оголошено День жалоби. У Тячівському районі загинуло п'ять чоловік - два працівника лісгоспу, які поверталися з роботи і троє жителів села Тарасівка.
На Закарпатті вулиці Міжгір'я перетворилися на річки (відео: facebook.com/pershij)
Трагедія сталася через негоду, яка розпочалася вчора близько 17:00. В результаті 5-ти метрової хвилі селевого потоку тіла 3 загиблих віднесло водою на 7 кілометрів.
Відео: facebook.com/pershij
Нагадаємо, що потужна повінь затопило столицю Туреччини Анкару. При цьому є загиблі.
Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області сталася сильна повінь. Місцеві жителі показали загрозливі потоки води, які з великою швидкістю ллються через житлові будинки.
Ми також писали про те, що Кам'янець-Подільський пішов під воду. Безперервні зливи не щадили нічого і нікого на своєму шляху. В деяких місцях бордюр вода загнала під асфальт.