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На Закарпатті міські вулиці перетворилися на річки: наслідки стихії (відео)

STYLERЖиття    12.06.2019 - 22:34
На Закарпатті міські вулиці перетворилися на річки: наслідки стихії (відео)
Ілюстративне фото: pixabay.com

Сильний дощ став причиною повені на Закарпатті

Повінь на Закарпатті сталося внаслідок потужної зливи, яка пройшлася по Межгорщині. Центральними вулицями Міжгір'я неможливо не те що ходити, а й їздити на автомобілі. Це добре видно на відео, які виклав "Перший" на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, що автомобілі їдуть по затоплених водою вулицях. При цьому пішоходи насилу знаходять місце, де можна пройти.

На Закарпатті вулиці Міжгір'я перетворилися на річки (відео: facebook.com/pershij)

Варто зазначити, що 13 червня в Закарпатській області оголошено День жалоби. У Тячівському районі загинуло п'ять чоловік - два працівника лісгоспу, які поверталися з роботи і троє жителів села Тарасівка.

На Закарпатті вулиці Міжгір'я перетворилися на річки (відео: facebook.com/pershij)

Трагедія сталася через негоду, яка розпочалася вчора близько 17:00. В результаті 5-ти метрової хвилі селевого потоку тіла 3 загиблих віднесло водою на 7 кілометрів.

Відео: facebook.com/pershij

Нагадаємо, що потужна повінь затопило столицю Туреччини Анкару. При цьому є загиблі.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області сталася сильна повінь. Місцеві жителі показали загрозливі потоки води, які з великою швидкістю ллються через житлові будинки.

Ми також писали про те, що Кам'янець-Подільський пішов під воду. Безперервні зливи не щадили нічого і нікого на своєму шляху. В деяких місцях бордюр вода загнала під асфальт.

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