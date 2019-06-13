У мережі показали відео наслідків стихії у Криму: півострів "пішов під воду"

Кримський півострів постраждав від сильної зливи
Від сильної грози зі зливою постраждали дороги на Кримському півострові. Жителі окупованого Криму викладають у Facebook фото і відео наслідків страшної стихії.
Повідомляється, що стихія, що розгулялася в четвер, 13 червня, сильно ускладнила пересування автомобілів по дорогах півострова.
Так виглядала дорога з Сімферополя на Джанкой. На відео автомобілі їдуть практично по фари у воді.
Крим затопило зливою (відео: facebook.com/auto8292)
Сильна злива з дощем істотно знизила видимість, зробивши пересування автошляхами аварійно небезпечним.
Користувачі мережі виклали відео, зняте на під'їзду до аеропорту в столиці Криму - Сімферополі.
Крим затопило зливою (відео: facebook.com/auto8292)
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