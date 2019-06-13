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У мережі показали відео наслідків стихії у Криму: півострів "пішов під воду"

STYLERЖиття    13.06.2019 - 21:13
У мережі показали відео наслідків стихії у Криму: півострів "пішов під воду"
Крим затопило зливою (колаж: РБК-Україна)

Кримський півострів постраждав від сильної зливи

Від сильної грози зі зливою постраждали дороги на Кримському півострові. Жителі окупованого Криму викладають у Facebook фото і відео наслідків страшної стихії.

Повідомляється, що стихія, що розгулялася в четвер, 13 червня, сильно ускладнила пересування автомобілів по дорогах півострова.

Так виглядала дорога з Сімферополя на Джанкой. На відео автомобілі їдуть практично по фари у воді.

Крим затопило зливою (відео: facebook.com/auto8292)

Сильна злива з дощем істотно знизила видимість, зробивши пересування автошляхами аварійно небезпечним.

Користувачі мережі виклали відео, зняте на під'їзду до аеропорту в столиці Криму - Сімферополі.

Крим затопило зливою (відео: facebook.com/auto8292)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешковському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

До речі, через погодні примхи постраждали деякі райони Києва. Сильна злива підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

Настав апокаліпсис: під Черкасами дорога перетворилася на шматки Людей евакуюють: від небувалої повені постраждала Одещина (відео)
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