Ураган з потужною зливою та градом знову накрив Львів: відео та фото буйства стихії

Зазначається, що нинішні пориви навіть сильніші, ніж у бурю 25-го, а до потужного вітру також додався град чималих розмірів.

Відео: у Львові шквали ламали дерева 30 червня

При цьому шквали навіть зривають не тільки гілки дерев, а й конструкції та навіть дах.

Відео: Львів накрив ураганний вітер зі зливою і градом 30 червня

Так, на трансформаторній підстанції на вул. Калнишевського зірвало перекриття, і виникла загроза аварії через сильні потоки води з неба.

У Львові розгулялася негода 30 червня (фото: facebook.com / Віталій Тимків)

Так, місцеві жителі скаржаться на проблеми зі світлом і зв'язком в результаті бурі, повідомляють про знеструмлення вулиць, побиті гілками авто.

А в мережі з сарказмом зазначають, що в деяких районах сьогодні навіть утворився "водоспад".

Відео: у Львові розгулялася негода 30 червня, і на підвальній виник "водоспад"

Злива залила кілька районів міста, стоки не можуть впоратися з такою кількістю опадів, і вже підтопило вулиці та площі. Автомобілістам знову доводиться "плавати", а пішоходи ховаються від негоди в будівлях, намагаючись перечекати буйство стихії.

Відео: Львів залило через потужні зливи 30 червня

Повідомляється, що небо у Львові перед тим, як полив сильна злива, досить швидко стало нагадувати осіннє море, і незабаром хмари геть заволокли, і стало заливати

Негода у Львові 30 Червня (фото: facebook.com)

Львів накрив зливу з градом і потужними шквалами (фото: facebook.com/igor.zinkevych / Варта 1)