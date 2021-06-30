У Львові пройшла потужна буря: дерева повалені, вулиці знеструмлені
Фото: У Львові пройшла потужна буря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побитті автомобілі й повалені дерева.
Про це пише місцеве видання Varta1.
Відомо, що наразі у місті припинив курсувати електротранспорт. Внаслідок негоди були знеструмлені райони:
- Сихівський;
- Личаківський;
- Шевченківський;
Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:
- Повітряна, неподалік від поліклініки;
- Чупринки;
- Хімічна;
- Богдана Хмельницького;
Фото: повалені дерева у Львові внаслідок негоди (Varta1)
Проспект Свободи та Крива Липа були затоплені внаслідок зливи.
Фото: затоплені вулиці у Львові внаслідок негоди (Varta1)
Наразі в мерії міста скликають оперативний штаб для ліквідації наслідків.