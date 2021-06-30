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У Львові пройшла потужна буря: дерева повалені, вулиці знеструмлені 

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Львів, Середа 30 червня 2021 20:19
У Львові пройшла потужна буря: дерева повалені, вулиці знеструмлені  Фото: У Львові пройшла потужна буря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побитті автомобілі й повалені дерева.

Про це пише місцеве видання Varta1.

Відомо, що наразі у місті припинив курсувати електротранспорт. Внаслідок негоди були знеструмлені райони:

  • Сихівський;
  • Личаківський;
  • Шевченківський;

Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

  • Повітряна, неподалік від поліклініки;
  • Чупринки;
  • Хімічна;
  • Богдана Хмельницького;
Фото: повалені дерева у Львові внаслідок негоди (Varta1)

Проспект Свободи та Крива Липа були затоплені внаслідок зливи.

Фото: затоплені вулиці у Львові внаслідок негоди (Varta1)
Наразі в мерії міста скликають оперативний штаб для ліквідації наслідків.
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