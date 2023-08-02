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Управление дронами и оказание медпомощи: школьников обучат новым навыкам

Школьников будут обучать такмеду и управлению дронами (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине поменяют программу школьного предмета "Защита Украины". Детей теперь начнут обучать минной безопасности, управлению дронами и оказанию домедицинской помощи.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на своей странице в Facebook.

По словам министра, с сентября запустят пилот проекта обновленной дисциплины "Защита Украины". Новую программу будут давать детям в школах разных областей страны.

"Начали работу над обновлением дисциплины "Защита Украины". Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет - полезным и интересным", - подчеркнул он.

Лисовой рассказал, что теперь школьники начнут изучать качественную домедицинскую помощь, минную безопасность, будут учиться управлять дронами и ориентироваться на местности. Именно такие навыки хотят приобрести дети.

Дети в школах будут изучать минную безопасность (фото: Getty Images)

"С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", - подчеркнул министр.

Он добавил, что для успешности пилота, проведут также обучение для учителей. Для этого привлекут к сотрудничеству международные и общественные организации, у которых есть опыт в обучении взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы научить учителей работе с симуляторами дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма.

Кстати, ранее мы писали о том, что в школах появится новый предмет.

А еще рассказывали о том, что учитель дал небанальные советы о подготовке первоклассника к школе.

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