Вживання цих напоїв призведе до втрати магнію: навіщо він потрібен організму

Вживання солодких газованих напоїв, в яких багато фосфору, призводить до втрати магнію. Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення магнієм організму.

Що ще призводить до дефіциту магнію

Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами та напружений спосіб життя призводить до частого дефіциту магнію.

"А це, разом з іншими факторами сучасного життя-малорухливість, захоплення фастфудом, надмірна вага, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань", - повідомила експерт з харчування.

З чого брати магній

Не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм, і якого треба з'їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп, збагачених рослинною їжею.

Навіщо організму потрібен магній

Магній - це мікроелемент, який відіграє важливу роль в організмі людини. Без нього неможливе нормальне функціонування серцево-судинної і нервової системи, органів травлення, незамінний він для м'язів і кісток. Хронічна втома, перепади настрою, нічні судоми – все це ознаки дефіциту магнію.