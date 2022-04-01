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Сплата податку на землю під час війни: з'явилося роз'яснення

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П'ятниця 01 квітня 2022 16:04
Сплата податку на землю під час війни: з'явилося роз'яснення Фото: як доведеться платити податок на землю під час війни (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Порядок справляння плати за землю в Україні змінили з 1 березня 2022 року. У зв'язку з війною Росії проти України, в країні ввели воєнний стан. Тому податок на землю та орендна плата не нараховуватиметься з 1 березня 2022 року до 31 Грудня року, наступного за роком, в якому скасують воєнний стан.

Що це означає І кому не доведеться платити земельний податок, пояснили на сайті Державної податкової служби України.

Верховна Рада України 15 березня ухвалила Закон № 2120-IX "про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України з приводу норм на період воєнного стану". У документі встановлено новий порядок добутку оплати за землю.

"Зміни, прийняті у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, передбачають, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується і не сплачується плата за землю, за земельні ділянки (земельні частки (паї), розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії", - сказано в документі.

Також не буде стягуватися оплата за землю на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ та знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або мають фортифікаційні споруди.

Варто відзначити, що перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

Платникам плати за землю за відповідні в межах визначених територій слід, за можливості, подати уточнюючі податкові декларації після офіційного оприлюднення такого переліку.

У деклараціях з березня 2022 року податкові зобов'язання, задекламовані до сплати, потрібно змінити та вказати в розмірі "0", крім податкових зобов'язань за січень і лютий. Код пільги-2120.

Приклади заповнення уточнюючих податкових декларацій із земельного податку та орендної плати за 2022 рік можна подивитися ось тут.

Також у податковій службі нагадали, що під час воєнного стану пеня і штрафи не нараховуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ввели пільги і які податки знизили через війну.

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