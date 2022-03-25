ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пільгові кредити та зменшення податків. В Кабміні розповіли про підтримку бізнесу

Новость на русском →
П'ятниця 25 березня 2022 09:45
Пільгові кредити та зменшення податків. В Кабміні розповіли про підтримку бізнесу Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В умовах війни уряд України реалізує ряд важливих проектів, покликаних допомогти українському бізнесу відновити його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра - міністера економіки Юлію Свириденко.

"Нові умови ставлять перед нами серйозні завдання та виклики - функціонування в стані бойових дій, суттєво ускладнена та дорожча логістика, кардинально інша механіка підприємництва", - зазначила вона.

Серед рішень уряду, які вже реалізуються, Свириденко назвала дерегуляцію, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу.

"Сьогодні бізнес - це не про маржинальність та прибутки, сьогодні бізнес - це відповідальність за країну, підтримка економіки та армії, збереження робочих місць та можливість не втратити свого споживача", - підкреслила також вона.

На її переконання, "зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Тому держава зробить максимум для їхньої стабільної та ефективної роботи".

"Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, важливо й те, щоб ті, хто зупинили діяльність - могли її відновити", - резюмувала Свириденко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України бизнес Податки
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде