ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Російська пропагандистка, яка впала в прямому ефірі, заговорила про карму: лежу в лікарні і думаю

Новость на русском → Москва, П'ятниця 02 квітня 2021 07:36
Російська пропагандистка, яка впала в прямому ефірі, заговорила про карму: лежу в лікарні і думаю Фото: Катерина Стриженова (instagram.com/strizhenovae)
Автор: Володимир Костирін

Російська пропагандистка Катерина Стриженова впала в прямому ефірі під час обговорення Голодомору в Україні та окупації Криму, висловилася про інцидент і задумалася про карму.

Про це ведуча написала у своєму Instagram.

Зараз Стриженова лежить у лікарні, оскільки при падінні на ток-шоу "Час покаже" на "Першому каналі" вона зламала руку. Як з'ясувалося, пошкодження виявилося зі зміщенням і осколками, і лікарі провели операцію, встановивши пластину.

Ведуча вважає, що це падіння стало найдурнішим, що з нею сталося останнім часом.

Вона зізналася, що подивилася відео інциденту тільки через кілька днів, і додала: "аж надто дорого мені це обійшлося".

Тоді, під час передачі 29 липня, вона активно вступала в дискусію з учасниками ток-шоу, потім, перед рекламною паузою, сказала: "Така політика!.. За що ми ще повинні покаятися - після реклами", почала відходити, не помітила сходинки, оступилася і завалився на підлогу.

Пропагандистка зазначила, що деякі вважають це певним покаранням. При цьому Стриженова також закликала думати про можливі небажані наслідки за вчинки.

"Деякі кажуть - "так тобі й треба" - напевно! Ось тепер лежу в лікарні та думаю "за що мені все це?" або правильніше питати "для чого"?!" - пише вона.

Відео: Російська ведуча Катерина Стриженова впала в прямому ефірі на ток-шоу

Раніше повідомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон назвав російських топ-пропагандистів майстрами своєї справи, і відзначив їх значну роль у поширенні інформаційної агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя пропаганда РФ пропагандисти ведущая конфуз
LITE
В Україну повертається преміум-віскі Powers: оновлено смаки та дизайн
В Україну повертається преміум-віскі Powers: оновлено смаки та дизайн