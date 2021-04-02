Російська пропагандистка, яка впала в прямому ефірі, заговорила про карму: лежу в лікарні і думаю
Російська пропагандистка Катерина Стриженова впала в прямому ефірі під час обговорення Голодомору в Україні та окупації Криму, висловилася про інцидент і задумалася про карму.
Про це ведуча написала у своєму Instagram.
Зараз Стриженова лежить у лікарні, оскільки при падінні на ток-шоу "Час покаже" на "Першому каналі" вона зламала руку. Як з'ясувалося, пошкодження виявилося зі зміщенням і осколками, і лікарі провели операцію, встановивши пластину.
Ведуча вважає, що це падіння стало найдурнішим, що з нею сталося останнім часом.
Вона зізналася, що подивилася відео інциденту тільки через кілька днів, і додала: "аж надто дорого мені це обійшлося".
Тоді, під час передачі 29 липня, вона активно вступала в дискусію з учасниками ток-шоу, потім, перед рекламною паузою, сказала: "Така політика!.. За що ми ще повинні покаятися - після реклами", почала відходити, не помітила сходинки, оступилася і завалився на підлогу.
Пропагандистка зазначила, що деякі вважають це певним покаранням. При цьому Стриженова також закликала думати про можливі небажані наслідки за вчинки.
"Деякі кажуть - "так тобі й треба" - напевно! Ось тепер лежу в лікарні та думаю "за що мені все це?" або правильніше питати "для чого"?!" - пише вона.
Відео: Російська ведуча Катерина Стриженова впала в прямому ефірі на ток-шоу
Раніше повідомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон назвав російських топ-пропагандистів майстрами своєї справи, і відзначив їх значну роль у поширенні інформаційної агресії проти України.