UPark Festival: хто з зірок зажадав щурів, а хто - надувних іграшок

Підготовка до UPark Festival виходить на фінішну пряму. В Sky Family Park вже приступили до монтажу сцени, яка з 16 по 18 липня прийматиме найкращих артистів сучасності. Свої лайв тут представлять Rag’n’Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.

Один із найбільш важливих і складних етапів підготовки до фестивалю - дотримання райдерів артистів - і технічних, і побутових.

Хедлайнери першого дня - британські металкорщики Bring Me The Horizon - везуть до Києва своє відоме фестивальне шоу, яке вони вже встигли випробувати під час сету на Lollapalooza у Швеції. Для того, щоб і Київ також побачив лайв у всій красі, команда відправляє до України кілька фур сценічної техніки, серед якої: наповнений світ, LED-подіуми й унікальна піротехніка. Під час шоу "брінги" планують використовувати конфеті, вогняні пістолети, дим-машини різної конфігурації, ручні спалахи та світлові ефекти, які були створені спеціально для великих європейських шоу. Тільки для тесту цього всього треба не менше п'яти годин. На тлі технічного райдера, побутові прохання рокерів досить прості: серед них - гарне інтернет-підключення та простір для установки монітора й ігрової приставки, яку музиканти привезуть із собою.

Bring Me The Horizon - Throne

Учасник другого дня UPark Festival Рорі Грем на прізвисько Rag'n'Bone Man також везе до Києва цілу фуру музичних інструментів. Усі вони потрібні Рорі, щоб не словом, а ділом довести, що його лайви такі ж гарні, як і студійний запис знаменитої Human, кліп на яку подивилося вже більше 829 мільйонів людей. Крім обладнання до Києва Рорі привезе повний склад концертного бенду, включаючи двох бек-вокалісток. Пересуватися українською столицею музикант планує на Mercedes C-Class, а до гримерки просить поставити соковижималку й забезпечити безлімітний запас свіжих фруктів та овочів.

Rag'n'Bone Man - Human

Більш вимогливі хедлайнери другого дня UPark Festival - Джаред Лето та гурт Thirty Seconds to Mars. Під час їхнього виступу сцену фестивалю неможливо буде впізнати - на ній збудують 7-метровий подіум, який дозволить Джареду йти вглиб натовпу, аби співати хором з Ешелоном шанувальників. Щоб зробити шоу не тільки гучним, але й максимально барвистим, крім унікальної звукової системи Thirty Seconds to Mars привезуть надувні кулі, прапори, конфеті й піротехніку. У гримерці Джареда Лето будуть супроводжувати особисті масажист, мануальний терапевт та фоніатр. А ось до їжі музиканти невибагливі. У райдері "марсів": швейцарський сир, фреші, енергетики, пиво, чіпси й горішки кеш'ю. Також учасники гурту просять організаторів відмовитися від використання пластику й надати не менше 20 надувних іграшок - на той випадок, якщо брати Літо та їхні друзі забажають скористатися басейном Sky Family Park. Досягти гармонії перед концертом вокалістові гурту допоможе обов'язковий ритуал - година мовчання, година нерухомості й невелика затримка дихання.

Thirty Seconds To Mars - Closer To The Edge

Найдивніше виглядає побутовий райдер хедлайнерів третього дня UPark Festival, південноафриканського гурту Die Antwoord. Прикрасити гримерку музиканти просять великими пухнастими іграшками та різноманітними рослинами - причому не тільки полиці, але також стіни та стелю. Крім того, в кімнаті обов'язково мають бути: м'який пухнастий килим, машина з мильними бульбашками та сандалові пахощі. Родзинкою інтер'єру стануть змії, ящірки, щури та коники. Шоу обіцяє бути не менш дивним: під час виступу Die Antwoord готуються змінити 20 образів. Достатньо подивитися кліпи дуету, щоб уявити, наскільки це може бути епатажно та видовищно.

Die Antwoord - Baby's On Fire

