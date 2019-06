UPark Festival 2019 (фото: facebook.com/uparkfestival)

16.07.2019 - 18.07.2019

Ось уже втретє у Києві відбудеться одна з найпопулярніших музичних подій — UPark Festival. Щорічно в його лайнапі — найгучніші імена світової музичної індустрії. Раніше на сцені фестивалю виступали: Red Hot Chili Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Hurts, Bonobo, Kaleo, Young Fathers, Tove Lo, The Kills, Poets of the Fall, The Hardkiss, ONUKA та інші музиканти. Але що чекає українських слухачів в цьому році?

UPark Festival: 16 липня

Перший день фестивалю очолять британські металкорщики Bring Me The Horizon. Ці хлопці впевнено йшли до визнання з самого заснування в 2004 році, ставши одним з хедлайнерів металкор-сцени 2010-х. Важке і потужне звучання, успадковане від першопрохідців металкора, група розбавила елементами мелодійного хардкору, альтернативного, електронного та пост-року. А власний унікальний стиль визначила емоційної лірикою і напористим саундом. Їх альбоми гримлять так, що з року в рік отримують номінації всіляких музичних премій. І самий новий серед них, «amo», буде представлений на сцені UPark Festival!

Разом з Bring Me The Horizon сцену UPark Festival в перший день будуть ділити британські інді-рокери Nothing But Thieves і темна конячка фестивалю SWMRS.

Bring Me The Horizon - MANTRA

Три роки тому під час UPark Festival 2016 відбувся перший виступ альтернативників Nothing But Thieves. З тих пір британські інді-рокери встигли полюбитися українській публіці і навіть зняти в Києві кліп. За останні роки хлопці відкатали тури разом з Arcade Fire, Awolnation і Muse випустили дві платівки і підписали контракт з американським лейблом RCA Records. Квитки на їхні концерти розлітаються за лічені дні, а чутки про новий релізі тільки підігрівають інтерес до майбутнього лайву на UPark Festival.

Nothing But Thieves - Amsterdam

Що стосується SWMRS, вперше про цих хлопців заговорили в Окленді (штат Каліфорнія) ще в середині 2000-х. Тоді вони називали себе Emily's Army і навіть встигли випустити під цим ім'ям кілька студійних альбомів і EP. Згодом група змінила назву на більш звучне SWMRS і з головою занурилася спочатку в поп-панк з нальотом необроблених звуків у дусі Green Day, а після — в серф-рокове звучання. Але навіть незважаючи на своє панкове віросповідання SWMRS відмінно підковані в популярній культурі. А їх любов до студії Disney і Майлі Сайрус знаходить відображення в чергових хуліганських відео і хітах.

На даному етапі у групи два повноформатних релізи, один з яких відбувся лише цієї зими, але навіть цього досить, щоб передбачити вибуховий лайв в рамках фестивалю UPark.

UPark Festival: 17 липня

У центрі уваги другого дня фестивалю легендарні Thirty Seconds to Mars. Тур групи на підтримку альбому This Is War відзначений у «Книзі рекордів Гіннеса», як найдовший в історії, а країни, де не чули їхніх пісень, можна перерахувати на пальцях, адже вони звучать навіть у космосі, куди їх відніс Falcon 9.

За час своєї творчості Thirty Seconds to Mars видали п'ять хітових пластинок і отримали більше сотні різноманітних музичних нагород. Їх останній реліз America (2018) злетів до другої позначки американського альбомного чарту Billboard 200. Група постійно еволюціонує і впевнено поєднує новаторський саунд з грандіозними стадіонними приспівками.

Thirty Seconds To Mars - This Is War

Другий фестивальний день ознаменується також виступами хіт-мейкера Rag'n'Bone Man, талановитого нью-йоркського DIY-колективу AJR і володарів престижної нагороди NME за стрімкий старт кар'єри Pale Waves.

Кращий молодий артист за версією Brit Awards, Rag'n'Bone Man. Ви напевно чули його хіт Human з однойменного альбому. Відео на цей трек зібрало понад півмільйона переглядів на YouTube і вивело музиканта у вищу лігу.

Сьогодні на рахунку Rag'n'Bone Man перші позиції хіт-парадів, три студійних альбоми, колаборації з Gorillaz і Calvin Harris і статуетка від Critics' Choice Award. Попереду ж — перший виступ в Україні в рамках UPark Festival!

Rag'n'Bone Man - Human

Їх музика схоже звучання Weezer або Beach Boys — легкий саундтрек річного міської дня, в якому можна почути відгомони надуманих проблем сучасного суспільства. Про кого це ми? AJR — нью-йоркська інді-поп група, що складається з трьох братів-мультиинструменталистов: Адама, Джека Райана (з'єднайте перші літери кожного з імен — розгадаєте суть назви групи). Це один з небагатьох, а, може бути, єдиний DIY-колектив, якому вдається створювати, записувати і продюсувати пісні у вітальні власної квартири в Челсі. І, варто сказати, роблять вони це на вищому рівні.

Власники однойменної премії в номінації NME Under the Radar — Pale Waves — ще одне музичне відкриття, яке чекає на вас цього літа в рамках UPark Festival.

Ці хлопці зустрілися під час навчання в університеті Манчестера і там же сколотили свій бенд.

Видавши всього два сингли, Pale Waves з'явилися на обкладинці NME, а трохи пізніше в 2018 стали володарями їх премії в номінації NME Under the Radar. Їх дебютний студійний альбом My Mind Makes Noises був виданий у вересні цього року і вже досяг 8 місця в британських чартах.

У творчості Pale Waves можна знайти відсилання до творчості The Cure, The Cranberries і навіть Prince. Та вони цього і не приховують. Їх музика — це мелодії, які можна наспівувати в будь-який час і в будь-якому місці, але в яких є щось, здатне розбити твоє серце.

UPark Festival: 18 липня

Хедлайнерами заключного дня фестивалю стануть зірки південноафриканського хіп-хопу і одна з найбільш викликають команд сучасності Die Antwoord.

Вихідці з Кейптауна, Тюдор Джонс (Ninja) і Йоланді Віссер (¥o-landi Vi$$er) миттєво викликали фурор в інтернеті, варто було лише їм випустити дебютний вірусний ролик Enter the Ninja. Прославившись в кінці 2000х, Die Antwoord змусили весь світ звернути увагу на ПАР, в особливості, на контркультурное рух Zef, що послужило натхненням для творчості групи.

На рахунку у групи чотири повноформатних альбоми та десятки провокаційних кліпів, деякі з яких не знайти навіть на просторах YouTube.

Їх минулий виступ розірвав київських слухачів на частини і дав кришталево чисте розуміння того, що таке справжній рейв. Всупереч побоюванням, що перший концерт стане єдиним, повернення групи в Україну все ж виявилося неминучим. І вже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці.

Die Antwoord - Enter The Ninja

Але перш, ніж Die Antwoord розгромлять UPark Festival, його сцену випробує співачка MØ, електронники MISSIO і зовсім влаштують тут сеанс музичної терапії, а локальну підтримку на фестивалі забезпечить Іван Дорн.

MØ вже бувала в Києві, але ніколи раніше з лайвом. Датську співачку, підкорила світові чарти, а також нашу рідну Троєщину, знявши там постапокаліптичному відео, не обговорював тільки ледачий. Вона співпрацювала з Diplo, Major Lazer, Іггі Азалія і зібрала зі своїм хітом «Lean On» понад два мільярди переглядів на YouTube.

Вперше пісні американського електронного дуету MISSIO прозвучали в Остіні, штат Техас. Саме тут зустрілися засновники групи вокаліст Меттью Брю і інструменталіст Девід Батлер. Своєю місією музиканти відразу ж поставили порятунок людей за допомогою музики.

Їх творчість — симфонії аналогових синтезаторів, глитчевых бітів і душевної лірики.

Всього за два роки групі вдалося підписатися на музичний лейбл RCA Records і випустити два повноформатні альбоми — «Loner» (2017) і «The Darker the Weather // The Better the Man» (2019).

Артист, який у свій час перевернув з ніг на голову українську музику, Іван Дорн, виступить на фестивалі UPark 18 липня разом з Die Antwoord, Missio і MØ.

Творча свобода на межі розгнузданості не завадила Іванові стати великою поп-зіркою. Його пластинка Co'n'Dorn — можливо, найважливіший альбом в українській поп-культурі, а останній реліз OTD досяг успіху навіть на світовому музичному ринку.

Тільки за останній рік Іван Дорн записав таку кількість нових синглів, що з них можна було б зібрати новий альбом. У 2018-му у нього вийшли колаборації з Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar і Віктором Солфом з гурту Her. В даний час музикант в європейському турі, а виступ на UPark Festival стане рідкісною зустріччю українців з героєм поп-музики нової хвилі.

