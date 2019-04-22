Зневіра та смуток: найнещасніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знака Зодіаку, які частіше за інших схильні до смутку, зневіри і депресій. Представники цих знаків сумніваються в собі і своїх силах, доводять оточуючих своїм песимізмом і схильні бачити проблеми там, де їх насправді немає.

Тельці дуже вразливі, вони постійно шукають підступ в діях і словах оточуючих і через постійну напругу відчувають себе нещасними. Представники цих знаків сумніваються у своїх силах, у своїх здібностях і в своїй зовнішності. Вони схильні до шкідливих звичок і це теж не додає їм позитиву в житті. Крім того, Тельці дуже ревниві та підозрілі, що істотно псує їх стосунки з близькою людиною.

Раки сприймають все, що відбувається в їх житті, дуже близько до серця. Вони не можуть дивитися на світ крізь рожеві окуляри і тому частіше за інших відчувають себе нещасними. Навіть якщо все в житті добре, вони все одно шукають щось, що нажене на них тугу і смуток, аж до того, що вони готові відштовхнути від себе близьку людину, щоб їх після цього їх почали жаліти.

Знаки Зодіаку, які частіше за інших відчувають себе нещасними (Колаж РБК-Україна)

Близнюки не можуть рухатися вперед і постійно застряють в минулому. Вони копаються в помилках, які були вчинені раніше, аналізують і розставляють їх по поличках. Також вони не вміють знаходити задоволення в поточному моменті, їм складно насолоджуватися життям тут і зараз. Через це, багато представників цього знаку приречені на самотність.

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