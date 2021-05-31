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У Раді готують закон для збільшення числа іноземних студентів: що він пропонує

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 16:10
У Раді готують закон для збільшення числа іноземних студентів: що він пропонує Фото: в Раді готують закон, щоб збільшити число студентів-іноземців (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Народні депутати планують збільшити кількість іноземних студентів на 20 тисяч щороку. У Верховній раді готують законопроект для досягнення цієї мети.

Про це заявив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає прес-служба партії "Слуга народу".

"В Україні зараз навчаються більш ніж 70 тис. іноземних студентів, але є певні обмеження. Зараз є ініціатива комітету освіти та науки, яку ми найближчими тижнями будемо виносити на розгляд парламенту, щоб наші університети змогли зробити стрибок на зовнішні ринки", - розповів парламентар.

Наразі навчання іноземців в Україні дозволено двома мовами - українською та англійською.

Проект дозволятиме навчання в окремих групах іноземців будь-якою мовою.

"Наприклад, університети на Волині або у Львові можуть робити це польською мовою і забирати їхніх студентів до нас, а не віддавати наших туди. У Закарпатті - навчати угорською, в Чернівцях - румунською мовою, в Одесі - болгарською мовою", - сказав глава комітету.

Нардепи підрахували, що впровадження такої системи суттєво збільшить університетські бюджети.

"Ми порахували, що потенціал цього закону - це плюс 20 тис. студентів-іноземців. Щорічно це мінімум 1,2 млрд грн в бюджети університетів і плюс 4 млрд грн в бюджети місцевих громад", - додав Бабак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, раніше в Міністерстві освіти та науки заявили, що іноземний студент, отримуючи вищу освіту в Україні, витрачає мінімум від 6-8 тис. доларів щорічно.

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