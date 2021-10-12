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Поплавський вручив студентські квитки майбутнім ТікТокерам

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 12:00
Поплавський вручив студентські квитки майбутнім ТікТокерам Фото: Михайло Поплавський з святковим тортом (instagram.com/poplavskiy_michail)
Автор: Наталія Гурковська

У Київському університеті культури, де відкрився перший в Україні інноваційний факультет ТікТок, відбулась урочиста посвята у студенти. До церемонії підготувалися креативно, перетворили захід на арт-простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Поплавського.

Шлях до зали, де проходила посвята, прикрасили оригінальними брендованими кульками, створили цікаві локації з унікальними символічними декораціями для зйомок ТікТок.

Студенти також підготувалися: одягли брендовані світшоти та блайзери, і щиро раділи, що стали першими у новітньому напрямку. Музичний супровід забезпечив модний дівочий гурт "GuliGuli band", який виконав кавери на світові трендові ТікТоківські композиції українською мовою.

Омріяні студентські квитки особисто вручив стильний Михайло Поплавський, який уже сам став знаним ТікТокером з більше ніж півмільйонною аудиторією, а також відомі українські блогери: Влад Ледбой (1,6 млн підписників у ТікТок), Анастасія Захандревич (2,3 млн підписників у ТікТок), засновник першого українського ТікТок дому Top Team House Кирило Кудрявцев.

Вони побажали студентам створювати та лобіювати українські тренди у всьому світі.

"Факультет ТікТок - це ваш шлях до успіху. ТікТок - це емоційний медіабізнес, інформаційний феномен, який сьогодні в тренді. Якщо ви будете в соціальних мережах амбітними, унікальними, реалізуєте цю унікальність по максимуму, майбутнє за вами. ТікТок сьогодні відкриває нові можливості і дає шанс", - відзначив Михайло Поплавський.

Уже з понеділка у студентів розпочнуться серйозні заняття за розкладом. Їх чекає непростий, але насичений, цікавий і новітній навчальний процес. Вони вивчатимуть піар та журналістику, інформаційну політику і кібербезпеку, діджитал-маркетинг, продюсування, маркетинг в соціальних мережах (SMM) та інфлюенс-маркетинг, продакшн, копірайтинг, іміджологію, блогерство, режисуру, акторську майстерність, графічний та моушн-дизайн, оперативний відеомонтаж, операторську майстерність, звукорежисуру, хореографію тощо.

"Ваш зірковий шлях і ким ви станете у майбутньому, залежить лише від вас. А ми все зробимо, щоб ТікТокери України завоювали інформаційний простір світу. В будь-якій справі головне - щоб вам хотілося хотіти! Здорові творчі амбіції, чітка мета і характер - ось що потрібно для успіху. Я у вас вірю, пишаюсь вами, люблю та поважаю, і впевнений, за вами майбутнє", - сказав він.

Успішні блогери підтримали співочого ректора і висловили впевненість, що студенти інноваційного факультету творять нову історію України.

"Сьогодні кожен з вас творить історію і ви будете цим пишатися ще дуже багато років поспіль. Вам надають великі можливості, підносять їх прямо під ніс! Використовуйте їх максимально, показуйте себе світові, втілюйте всі свої геніальні ідеї. Беріть від життя все!" - додав блогер Влад Ледбой.

У фіналі свята студенти з викладачами розрізали величезний святковий торт.

Як повідомлялось, в Університеті культури пройшло перше заняття на факультеті ТікТок. Михайло Поплавський привітав студентську молодь і подякував громадськості, українським та закордонним ЗМІ за жвавий інтерес до відкриття факультету ТікТок.

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Михаил Поплавский
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