Поплавский вручил студенческие билеты будущим ТікТокерам

В Киевском университете культуры, где открылся первый в Украине инновационный факультет ТікТок , состоялось торжественное посвящение в студенты. К церемонии подготовились креативно, превратили мероприятие в арт-пространство.

Путь в зал, где проходило посвящение, украсили оригинальными брендированными шариками, создали интересные локации с уникальными символическими декорациями для съемок ТікТок.

Студенты также подготовились: надели брендированные свитшоты и блейзеры, и искренне радовались, что стали первыми в новейшем направлении. Музыкальное сопровождение обеспечил модный девичий ансамбль "GuliGuli band", который исполнил каверы на мировые трендовые ТікТоковские композиции на украинском языке.

Желанные студенческие билеты лично вручил стильный Михаил Поплавский, который уже сам стал известным ТікТокером с более чем полумиллионной аудиторией, а также известные украинские блогеры: Влад Ледбой (1,6 млн подписчиков в ТікТок), Анастасия Захандревич (2,3 млн подписчиков в ТікТок), основатель первого украинского ТікТок дома Top Team House Кирилл Кудрявцев.

Они пожелали студентам создавать и лоббировать украинские тренды во всем мире.

"Факультет ТікТок - это ваш путь к успеху. ТікТок - это эмоциональный медиабизнес, информационный феномен, который сегодня в тренде. Если вы будете в социальных сетях амбициозными, уникальными, реализуете эту уникальность по максимуму, будущее за вами. ТікТок сегодня открывает новые возможности и дает шанс", - отметил Михаил Поплавский.

Уже с понедельника у студентов начнутся серьезные занятия по расписанию. Их ждет непростой, но насыщенный, интересный и новейшей учебный процесс. Они будут изучать пиар и журналистику, информационную политику и кибербезопасность, диджитал-маркетинг, продюсирование, маркетинг в социальных сетях (SMM) и инфлюенс-маркетинг, продакшн, копирайтинг, имиджелогию, блогерство, режиссуру, актерское мастерство, графический и моушн-дизайн, оперативный видеомонтаж, операторское мастерство, звукорежиссуру, хореографию и тому подобное.

"Ваш звездный путь и кем вы станете в будущем, зависит только от вас. А мы все сделаем, чтобы ТікТокеры Украины завоевали информационное пространство мира. В любом деле главное - чтобы вам хотелось хотеть! Здоровые творческие амбиции, четкая цель и характер - вот что нужно для успеха. Я в вас верю, горжусь вами, люблю и уважаю, и уверен, за вами будущее", - сказал он.

Успешные блогеры поддержали поющего ректора и выразили уверенность, что студенты инновационного факультета творят новую историю Украины.

"Сегодня каждый из вас творит историю и вы будете этим гордиться еще очень много лет. Вам предоставляют большие возможности, преподносят их прямо под нос! Используйте их максимально, показывайте себя миру, воплощайте все свои гениальные идеи. Берите от жизни все!" - добавил блогер Влад Ледбой.

В финале праздника студенты с преподавателями разрезали огромный праздничный торт.