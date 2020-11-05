В університеті Дніпра педагог спровокував мовний скандал і назвав Україну "руїною"

У Дніпровській політехніці спалахнув мовний скандал (колаж РБК-Україна)

Професора відсторонили від викладання

У Дніпрі в виші педагог навідріз відмовився викладати державною мовою, а на відповідне прохання студентів порадив писати на нього скарги. Крім того, професор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" назвав Україну "руїною".

Про інцидент розповів батько студентки, яка просила педагога перейти на українську мову, а у відповідь на відмову звернулася до ректора зі скаргою. Про це повідомляється у Facebook-групі "Бацьки SOS".

Також він опублікував аудіозапис розмови дівчини з професором кафедри філософії Валерієм Євгеновичем Громовим, який викладає предмет "Ціннісні компетенції фахівця", в аудиторії під час лекції.

Після слів студентки про те, що за законом потрібно викладати українською мовою, педагог все одно відмовився це робити, рекомендував скаржитися, а потім заявив: "Дві мови - одна нація, одна мова - руїни, а не Україна".

"Після цих слів моя донька встала і вийшла з аудиторії. Розпитала в інших студентів, як з'ясувалося, це не перша така ситуація. (Але скарг ніхто не писав, все зам'яли). Дочка не промовчала і написала скаргу на ректора. Наступного дня на пару прийшла комісія і почали розбирати цю ситуацію", - йдеться в публікації.

Зазначається, що деякі студенти заступилися за професора і виступили на підтримку російської мови на лекціях, а от "на підтримку української мови крім дочки, виступив тільки її одногрупник. Всі інші промовчали".

Комісія пообіцяла прийняти рішення протягом 3 днів, однак його досі немає, хоча минув уже місяць. Професора Громова відсторонили від викладання.

"Прошу розголосу, адже вчитель може зійти з рук! Вимагаємо звільнення!" - наголошує батько студентки.

Відео: Викладач "Дніпровської політехніки" відмовився викладати українською мовою

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