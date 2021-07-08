Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України
Фото: КНУКіМ взяв золото в рейтингу Освіта.ua (knukim.edu.ua)
Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію - перше місце в ТОП-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані рейтингу "Освіта.ua".
Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.
Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в Топ-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".
Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:
- "ТОП-200 Україна" – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
- Рейтинг "Scopus" – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
- Рейтинг "Бал ЗНО на контракт" – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).
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