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Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України

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Київ, Четвер 08 липня 2021 11:59
Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України Фото: КНУКіМ взяв золото в рейтингу Освіта.ua (knukim.edu.ua)
Автор: Styler

Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію - перше місце в ТОП-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані рейтингу "Освіта.ua".

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.

Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України

Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в Топ-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

  • "ТОП-200 Україна" – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
  • Рейтинг "Scopus" – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
  • Рейтинг "Бал ЗНО на контракт" – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Як повідомлялося, мережа ресторанів Михайла Поплавського "Батьківська хата" визнана кращою в номінації "еко".

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