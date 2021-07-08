Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины
Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные рейтинга "Освіта.ua".
Информационный ресурс "Освита.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.
Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".
Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:
- "ТОП-200 Украина" - базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
- Рейтинг "Scopus" - результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
- Рейтинг "Балл ЗНО на контракт" - рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).
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