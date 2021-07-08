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Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины

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Киев, Четверг 08 июля 2021 11:59
Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины Фото: КНУКиИ взял золото в рейтинге Освіта.ua (knukim.edu.ua)
Автор: Styler

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные рейтинга "Освіта.ua".

Информационный ресурс "Освита.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".

Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины

Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

  • "ТОП-200 Украина" - базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
  • Рейтинг "Scopus" - результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
  • Рейтинг "Балл ЗНО на контракт" - рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

Как сообщалось, сеть ресторанов Михаила Поплавского "Батьківська хата" признана лучшей в номинации "эко".

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