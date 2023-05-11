Михаил Поплавский опубликовал фильм об университете будущего, смоделированный искусственным интеллектом

Студенты Университета культуры презентовали киноленту к 30-летию ректорства Михаила Поплавского. Документальный проект создан с использованием 3D-графики, VFX-эффектов о становлении Университета будущего - современного креативного арт-пространства, где воплощаются мечты и реализуются смелые творческие идеи студентов.

В основу фильма положено выполнение искусственным интеллектом задания от Михаила Поплавского - смоделировать Университет будущего. Также использованы съемки современных событий и архивное видео.

Искусственный интеллект с помощью поиска и анализа информации попытался создать пространство нового современного образования для творческого вуза. Ему не удалось это сделать из-за отсутствия функций эмоционального интеллекта, формулы счастья и вдохновляющей атмосферы искусства. Для этого понадобились комментарии специалистов.

"Университет культуры - место счастливых людей. Мы создаем комфортные, благоприятные условия для личностного и профессионального развития студентов, реализации их здоровых творческих амбиций", - рассказывает Поплавский.

Поплавский отмечает, что в университете студент - главная и центральная фигура, ради которой все и создается.

"Чтобы стать успешным, необходимо вложить в любимое дело душу и сердце, выложиться по максимуму для достижения цели. Сегодня мы должны смотреть в будущее, делать мир лучше. У всех трендов есть срок давности, они постоянно меняются, и мы должны быть готовы обновлять свои знания, ломать стереотипы. Чтобы заявить о себе и стать оригинальным в этом безумном мире, нужно увидеть то, чего другие не видят. Определить свои уникальные особенности или умения и капитализировать их в личный бренд. Будьте сильными! Не бойтесь ошибаться и не бойтесь быть смешными. Критика слабого ломает, а сильного закаляет. Ошибки - опыт. Чем больше вы ошибаетесь, тем сильнее становитесь! Будьте первыми! Мир любит первых", - добавляет Поплавский.

Сейчас Михаил Поплавский еще и трендсеттер соцсетей, где собирает миллионы просмотров. В Instagram - 8 миллионов фолловеров. А чего стоят его видео в TikTok, где у него 1,5 миллиона подписчиков.

По его словам, нужно быть на одной волне со студентами, влюбить их в себя и влюбить в избранную профессию.

"Киевский национальный университет культуры и искусств - смысл моей жизни, идеология и положительный заряд на успех каждого студента. Мы делаем такие стартапы, чтобы мои воспитанники достигли больше, чем Михаил Поплавский. Для меня важно оставить после себя хороший след, заложить рациональные зерна, которые прорастут золотым урожаем. Учитель силен своими учениками", - сказал Поплавский.

Сейчас на факультетах проходит обучение в инновационных лабораториях, оснащенных новейшими мультимедийными технологиями. Студенты могут приобщиться к онлайн-лекциям и звездным мастер-классам, тренингам, воркшопам из любой точки мира.

Даже в условиях дистанционного обучения для абитуриентов проходят дни открытых дверей. Михаил Поплавский лично общается с ними, обретая таланты в разных регионах страны.

2023 год в университете объявлен годом инноваций. Здесь активно обновляются образовательные программы, процесс становится более доступным благодаря диджитализации. "Университет в смартфоне", созданию видеолектория, автоматизации Университета культуры через SRM-систему, запуске метавселенной и VR-образования.

В частности, создали лабораторию с дополненной реальностью и искусственным интеллектом, открыли высокотехнологичный съемочный павильон, лаборатории SPACE-STUDIO "Поплавок" и Motion Design. Это новое креативное пространство для воплощения сверхсовременных смелых и уникальных идей.

Третий президент Украины Виктор Ющенко в фильме сказал о Михаиле Поплавском: "Это удивительный, очень преданный своей профессии человек. Он собрал лучших. Тех, кто творил эталон украинского искусства за последние 30 лет. Их всех можно увидеть в "Университете Поплавского".

Павел Зибров считает, что особенность Университета культуры и искусств – положительные эмоции.

"Поплавский, как ледоколам, уверенно идущий вперед и не боящийся экспериментов. Я вижу, как трансформируется университет. Развитие Университета культуры стало делом его жизни. Мы идем в ногу и даже на два шага впереди. Кстати, я хочу догнать Михаила Михайловича. Никак у меня не получается, но стараюсь. Он для меня образец", - заявляет профессор Университета культуры Павел Зибров.

По результатам анализа искусственный интеллект заключил, что Университет культуры это и есть Университет будущего.

Кстати, слова к песне Михаила Поплавского "Годы летят" также написаны искусственным интеллектом.