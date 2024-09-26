Универсальный помощник: 10 способов использования кислородного отбеливателя в уборке

Кислородный отбеливатель - это отличное средство для дезинфекции поверхностей, удаление пятен и устранение неприятных запахов в доме. Он является более мягкой и экологичной альтернативой обычному отбеливателю, поскольку не содержит хлора. В каких случаях использование кислородного отбеливателя будет оптимальным вариантом в уборке?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Spruce рассказывает о тонкостях применения отбеливателей на основе кислорода в быту и уборке.

Удаление пятен

Кислородный отбеливатель эффективно удаляет стойкие пятна с тканей. Для активации его свойств нужно смешать столовую ложку отбеливателя с четырьмя чашками теплой воды.

Нанесите смесь на пятно, оставьте на несколько минут, а затем постирайте вещь, как обычно. Это позволяет легко избавиться даже от самых тяжелых загрязнений.

Освещение белья

Чтобы сделать белые вещи более яркими, добавьте одну-две столовые ложки кислородного отбеливателя к стирке. Он работает лучше всего с теплой или горячей водой.

Вы можете использовать кислородный отбеливатель в жидкой или порошковой форме или выбрать стиральный порошок, содержащий этот компонент.

Очистка кухонных поверхностей

Кислородный отбеливатель поможет очистить и дезинфицировать кухонные поверхности. Для этого смешайте его с теплой водой и протирайте столешницы и другие поверхности чистой тряпкой. Такой раствор отлично подходит для регулярной уборки и удаления бактерий.

Кислородный отбеливатель отлично справится с загрязнениями на кухне (фото: Freepik.com)

Улучшение цвета тканей

Кислородный отбеливатель, в отличие от хлорсодержащего, можно использовать для стирки как белых, так и цветных вещей. Это помогает сохранить яркость цвета.

Однако перед применением проверьте этикетку одежды и протестируйте отбеливатель на невидимой части ткани, чтобы убедиться, что она не повредит материал.

Дезодорирование вещей для домашних животных

Кислородный отбеливатель поможет не только удалить пятна из постельных принадлежностей или игрушек вашего любимца, но и устранит неприятные запахи. Он не содержит агрессивных химикатов, поэтому безопасен для использования на вещах для животных.

Дезинфекция холодильника

Кислородный отбеливатель поможет избавиться от плесени, бактерий и плесени в холодильнике. Смешайте столовую ложку отбеливателя с двумя чашками теплой воды и протрите полки и ящики холодильника.

Очистка ванной комнаты

Кислородный отбеливатель идеально подходит для дезинфекции унитаза, столешницы, ванны и изразцов в ванной комнате. Смешайте две столовые ложки средства на 4 литра и нанесите на требующие очистки поверхности. Оставьте на 15 минут, затем смойте горячей водой.

Кислородный отбеливатель хорошо отмывает грязь с кафеля (фото: Freepik.com)

Очистка затирки

Чтобы очистить затирку между плиткой, смешайте порошковый кислородный отбеливатель с водой до получения густой пасты. Нанесите на затирку и оставьте на 15 минут. После этого промойте горячей водой - ваша плитка будет выглядеть как новая.

Очистка уличных поверхностей

Кислородный отбеливатель также можно использовать для очистки террас или патио. Он эффективно удаляет плесень и плесень без ущерба для растений. Для очищения большого пространства смешайте две столовые ложки отбеливателя на 4 литра воды. Нанесите раствор, оставьте на час, затем тщательно промойте поверхность.

Очистка кирпичных поверхностей

Кислородный отбеливатель отлично подходит для очистки как внутренних, так и наружных кирпичных поверхностей. Смешайте 4 литра теплой воды с двумя столовыми ложками отбеливателя. Используйте губку или щетку для очищения кирпича, после чего смойте раствор чистой водой.