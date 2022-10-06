UNITED24 вместе с "Метинвестом" выпустили ювелирные браслеты из стали "Азовстали"

"Метинвест" в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24, Министерством цифровой трансформации и ювелирным домом SOVA произвели лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь". Она изготовлена из последней партии стали завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Браслеты можно приобрести на портале United24 . 100% дохода пойдет на закупку дронов в рамках проекта "Армия дронов".

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, производимой на прокатном состоянии 3600 комбината Азовсталь. Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012 - новый саркофаг на ЧАЭС.

В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал в 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Это первый проект реализации совместной инициативы фандрейзинговой платформы UNITED24 и группы "Метинвест" по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств на поддержку Украины во время войны.

"Сегодня наша сталь стала символом украинской несгибаемости. Группа "Метинвест" с первых дней войны помогает ВСУ: передает сталь для строительства оборонительных сооружений, производит бронежилеты и мобильные укрытия, закупает автомобили, тепловизоры и дроны. Последняя довоенная партия стали Азовстали будет помогать защитникам Украины". Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбина", - подчеркнул генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Слово "Азовсталь" из собственного названия завода превратилось в название общее - символ мужества и силы духа всего украинского народа. Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира - ВСУ, а также каждому украинцу, который защищает свою землю. Благодаря вашим пожертвованиям через UNITED24 “Армия дронов" уже закупила для фронта почти тысячу БПЛА. "Символа несокрушимости" поможет усилить наших защитников новыми важными беспилотниками", - добавил Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины.

Презентация проекта состоялась у самого большого флага Украины, рядом с которым разместили 17-метровую надпись "Верю в ВСУ". Буквы, также сделанные из Азовстали, будут здесь стоять до 1 ноября.

Напомним, с первого дня войны предприятия Ахметова предоставляют Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.