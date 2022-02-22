Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: чому люди вірять у магію та чи можна змінити долю

22 лютого 2022 року астрологи й нумерологи називають "дзеркальною датою". Зокрема, вважається, що у цей день можна змінити долю людини. Також вважається, що такі дати енергетично сильні.

Зазначимо, що 22.02.2022 є паліндромом, тобто читається однаково в обох напрямках і складається із шести двійок. Ця дата припадає на другий день тижня, а також на 22 добу місячного календаря. Нумерологи вірять, що цифра "два" означає спокій та гармонію, а укладені в цей день шлюби будуть міцними та тривалими.

Чому люди вірять у магію "дзеркальних дат"

За словами експерта, людина швидко втомлюється опрацьовувати велику кількість чисел. Тому, коли дивлячись по рядку цифр, очі раптом натрапляють на кілька однакових цифр, то вони чіпляються за це поглядом. До того ж люди схильні видивлятися щось незвичайне.

Також, якщо людина прив’яже свій шлюб до унікальної дати, можливо, й він буде унікальним. Зазначається, що це безпрограшний варіант, адже якщо шлюб не вийде, про це тихенько забудуть, а коли буде вдалим - історія буде значно привабливішою, якщо вона прив’язана до красивої дати.

Чи присутнє магічне мислення

Експерт вважає, що скоріше всього люди, які живуть у раціональному і критичному тунелі реальності, не перейматимуться щасливими датами та невдачами, які може принести чорна кішка.

Втім, механізм дії "дзеркальних дат" частково магічний. Людина прив’язується до унікального числа, пов’язує з ним свою долю, і якось ніби прямо чи опосередковано хоче від цього отримати унікальність.

Зазначимо, що нумерологія виникла десь в часи, коли люди почали складати перші серйозні календарі. Вони вже вміли рахувати якісь цифри і намагалися знайти кореляції між солярними явищами, цифрами чи рисочками.

За багато років подібні події покривалися різними красивими деталями для гарних історій, тому наступні покоління це сприймали як доказ того, що "дзеркальні" чи інші дати дійсно працюють.

Які категорії людей схильні вірити у подібні речі

За словами психолога, жінки більше вірять в магію і більш релігійні й, відповідно, вони приділяють більше уваги різним числовим збігам.

"З високою імовірністю жінки активніше ініціюють подібні історії з одруженнями в "дзеркальні дати". Освіченість і виховання людини також впливає. 30-річні інформатики матимуть менше бажання займатися подібними речами, ніж люди, виховані у якійсь шизотеричній традиції, де цьому приділяють багато уваги", - каже В'ячеслав.

Чи допомагає магічне мислення у складні часи

Магічне мислення часто використовується як протопсихотерапія. Зазначається, що поставивши свічечку в храмі, відразу стає спокійніше за людину.

"Хоч це йде ніби "під соусом" релігії, але це цілком магічне мислення", - каже експерт.

Після цього рівень тривожності зменшується, людині стає спокійніше, і вона може займатися своїми справами.

Також релігієзнавці помітили, що в такі тривожні часи, як зараз, зростає інтерес до магії й до всіляких нумерологій. Люди намагаються більше уваги приділяти тому незрозумілому, периферійному, що в нормальному стані ніби не дуже й потрібно.