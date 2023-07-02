Уникальное Грозовое Полнолуние в июле: когда состоится и чего нужно опасаться

Полнолуние в июле

Полная луна взойдет на небе в понедельник, 3 июля в 14:40 по киевскому времени. Сильная энергетика Полнолуния начнет действовать уже вечером в воскресенье, 2 июля. И продлится это влияние до вечера вторника, 4 июля.

Одновременно с этим Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли - 361 934 км. Стандартное расстояние - 382 900 км.

После сближения с Землей, Луна на максимальное расстояние сблизится с Сатурном. Такое явление называется Суперлунием и до конца года Луна приблизится так близко к Земле еще три раза - 1 и 31 августа, а потом 28 сентября.

Можно ли будет увидеть Суперлуние

По словам экспертов, увидеть Суперлуние будет можно - в течение всей ночи. Желательно выехать за город, чтобы не мешали огни населенных пунктов. Для наблюдений можно использовать телескоп или бинокль.

Пик Суперлуния ожидается в ночь на 5 июля. В момент сближения, Луна с Земли будет казаться очень огромной и у нее будет красноватый окрас.

Особенности июльского Полнолуния

Дни июльского Полнолуния и Суперлуния считаются самыми сильными в энергетическом плане. Из-за приближения к Земле, Луна будет действовать на человека сильнее обычного.

В этом месяце Полнолуние произойдет в созвездии Козерога, а значит негативное воздействие будет более мягким. Возможны ссоры между влюбленными, конфликты и недопонимания в общении. Люди будут чувствовать себя эмоционально истощенными.

Что нельзя делать в Полнолуние

Не стоит в эти дни конфликтовать, ссориться, выяснять отношения и что очень важно - реагировать на провокации. Это касается как общения со знакомыми и близкими людьми, так и с незнакомыми людьми на улице, в транспорте.

В Полнолуние могут обостриться хронические заболевания, пошатнуться душевное равновесие, эмоциональное состояние будет напоминать качели, могут быть нервные срывы.

Старайтесь не допускать негативные мысли, не настраивайте себя на неудачи, не пытайтесь заглушить душевную боль алкоголем.

Будьте осторожны в общении, и не сильно доверяйте интуиции - в такие дни она может сильно подвести. Проверяйте все цифры в документах, пересчитывайте дважды деньги перед оплатой, переводом или другими финансовыми операциями.

Также не стоит:

ввязываться в ссоры

выяснять личные отношения

начинать новые дела

менять работу

нежелательно переутомляться или брать нагрузку больше обычного - дома, в спорте, на работе

не стоит проводить важные переговоры или личные беседы

не рекомендуется делать предложение, оформлять брак

не стоит делать дорогостоящие и крупные покупки

нежелательно отправляться в дальнюю дорогу

А что можно делать в Полнолуние

Можно завершать ранее начатые дела

Записывать важные мысли и идеи

Стоит переосмыслить прошлое, проанализировать свои ошибки

Если ссора затянулась - можно попросить прощения и помириться

Нужно отпустить негативные эмоции

В такие дни можно позаботиться о себе и сделать то, на что у вас давно не хватало времени