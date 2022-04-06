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Знищену ворогом Волноваху показали на відео: там все ще живуть люди

Фото: Обстріляний храм у Волновасі (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Волноваха майже повністю знищена окупантами з перших днів війни. Проте в місті Донецької області, з 20-тисячним населенням все ще живуть люди.

Про це повідомили в Telegram "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Волноваха. Наслідки російських обстрілів", - підписані страшні кадри.

На відео, знятому з автівки, показано, що в місті жодної вцілілої будівлі, однак там продовжують мешкати люди.

Багато хто переміщається на велосипедах, люди ходять пішки.

Зазначимо, що про те, що Волновахи більше не існує, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко ще в березні.

Місто разом з Маріуполем одне з перших потрапило під удар російських окупантів.

Раніше ми писали, що спливло відео з цвинтаря, переповненого свіжими могилами російської "розвідки ВДВ".

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Волноваха