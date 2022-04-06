Знищену ворогом Волноваху показали на відео: там все ще живуть люди

"Волноваха. Наслідки російських обстрілів", - підписані страшні кадри.

На відео, знятому з автівки, показано, що в місті жодної вцілілої будівлі, однак там продовжують мешкати люди.

Багато хто переміщається на велосипедах, люди ходять пішки.

Зазначимо, що про те, що Волновахи більше не існує, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко ще в березні.

Місто разом з Маріуполем одне з перших потрапило під удар російських окупантів.