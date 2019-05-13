Навмисно не розголошую: екс-учасниця шоу Холостяк поділилася одкровенням

Десятий ефір Холостяка покинула 22-річна Марина, яка розповіла цікаві факти про Микиту Добриніна та поділилася одкровенням. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Фактам.

Марина розповіла, що спочатку взагалі не переживала з приводу зустрічі з рідними. Але вже на сходовому майданчику її почало "штормити" і Марина розпереживалася.

Також дівчина зазначає, що не здивувалася, коли пройшла кастинг на проект. "Ще з початку розуміла, що в мене йде все вдало і чомусь думала, що я таки потраплю в реаліті. Тому було приємне здивування, але не надто велике", - зазначила вона.

При першому знайомстві з Микитою дівчина звернула увагу на широку посмішку. Симпатія до холостяка виникла досить швидко. Однак врешті-решт все склалося не зовсім так, як планувала учасниця.

Фото: (instagram.com/nikitadobrynin)

Про проект учасниця згадує з теплотою, сприймає як досвід, який суттєво вплинув на її життя. "Поки рано говорити, але життя змінюється. Не знаю, чи пов'язано це з проектом, але є моменти, які я навмисно не розголошую. Думаю, через якийсь час все стане відомо", - розповіла екс-учасниця.

Нагадаємо, що подвійне побачення Микити з Олею і Лілею закінчилося гучним скандалом.

Раніше повідомлялося про те, що знайомство з батьками дівчат стало для Добриніна квестом.