Ти помреш: вчителька у Львові лякає школярів геями (відео)

Вчителька у Львові лякає школярів геями (колаж РБК-Україна)

Вчителька християнської етики каже про зґвалтування в туалеті

Вчителька львівської школи лякає учнів розповідями про те, що можна померти, якщо після гомосексуаліста зайти в туалет. Її розповіді зняли на відео самі школярі, після чого ролик був опублікований в соціальній мережі. Інцидент стався у школі №93, передає видання "Depo.Львів".

Зазначається, що в цьому навчальному закладі шольников замість уроків водять до церкви молитися за гарне навчання.

На кадрах видно, як вчителька української мови і літератури та християнської етики Мирослава Данилівна Стецюк розповідає дітям про нюанси статевих відносин між геями.

На відео показані фрагменти моралей вчительки, вона розповідає про якесь зґвалтування в туалеті, про дітей геїв і називає нетрадиційну сексуальну орієнтацію трагедією.

Вчителька християнської етики львівської школи лякає дітей геями (Фото: скрін)

"Що чоловік носить у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба. А куди він лізе? Куди? Там, де ла*но? І що народжується, хто? Виродки, гади...", - каже вчителька християнської етики дітям.

"Повірте, після го*іка якщо піти в туалет, ти помираєш. Я не знала, що він го*ік. Вам зараз смішно, а це страшно. Це трагедія!" - стверджує вона.

Далі вона починає обурено розповідати про те, як у туалеті в Тернополі школяр просив іншого "злизати".

Відео: facebook.com/Depo-Lviv

Як повідомлялося раніше, нещодавно в одній із шкіл Івано-Франківської області спалахнув скандал через вчительку християнської етики, яка вже кілька років б'є дітей і називає їх чортами.

Також ми писали про те, що в Черкасах у міській гімназії №1, викладачка музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через що виник гучний скандал.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області в місті Волочиськ скандал через вчительку гімназії №6, яка публічно принижував дітей і била їх на уроках, отримав продовження. Після того, як провину педагога визнав суд, батьки безрезультатно вимагають звільнити її, але директор на такий крок йти не бажає.