Не треба мудрувати! Комаровський розвіяв міф про популярні ліки

Євген Комаровський емоційно висловився про застосування гормональних мазей при атопічному дерматиті у дитини в разі, якщо препарат бентежить когось зі членів сім'ї. Відомий педіатр відповів на запитання жінки, чия мама не рекомендує це робити до з'ясування повної інформації про ліки, а дитина тим часом продовжує хворіти. Про це йдеться на сторінці Комаровського в Instagram.

Доктор Комаровський, який раніше розвіяв міфи про використання повзунків і пеленкок для немовлят, вказав на наявність відеоуроків та матеріалів на своєму YouTube-каналі про атопічний дерматит і правила його лікування, а також про гормональні засоби.

Також лікар вищої категорії наголосив, що ознайомився із купою матеріалів і переклав на зрозумілу мову.

"Те, що говорить бабуся - це як про щеплення. Тобто ми десь щось чули, і тепер нехай наша дитина не спить, кричить, але я не дам використовувати гормональні мазі", - обурюється лікар Комаровський.

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

У листі-питанні вказувалося, що у шестимісячного немовляти атопічний дерматит внаслідок того, що мама пила молоко. І ще ознаки лактозної недостатності. Бабуся проти гормональних мазей, а стаціонар по лікуванню дітей їх рекомендує. Бабуся питає, де і коли вони проходили клінічні випробування, на скількох людей, які результати, хто оцінював, яка комісія приймала і в яких випадках вони викликають рак шкіри.

"Ось дивіться. Йдеться про дитину з атопічним дерматитом. У якої жахливий свербіж шкіри. Мама не знає про атопічний дерматит взагалі нічого. Вона вважає, що у дитини атопічний дерматит тому, що вона попила молоко", - каже Комаровський.

Він заявив, що є нормальні ефективні методи лікування атопічного дерматиту без застосування гормональних мазей. Але якщо у 6-місячної дитини мокнучі рани, у неї свербіж, вона "не спить ночами і кричить, то в такій ситауции просто прибрати свербіж і дати можливість зажити цього місця - це гормональні мазі".

"Але у нас є бабуся, яка задає дуже важливі питання. Тобто бабуся не може подивитися відео доктора Комаровського про гормональні мазі, але хоче дізнатися всі подробиці. Я звичайно можу дати посилання на величезні дослідження про те, що гормональні атопічні стероїди на сьогодні використовують сотні мільйонів людей!" - наголосив педіатр, назвавши гормональні мазі сучасними високоефективними ліками, що просто приберуть свербіж і дадуть дитині виспатися.

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

"Резюме. Не треба мудрувати! Є реальна корисна доступна інформація, для складання якої мені та моїм помічникам потрібно перелопатити величезну кількість досліджень. Нехай бабуся візьме готові відповіді - вони вже є.

Якщо ви дізнаєтеся, що таке емоленти, якщо ви зрозумієте, що атопічний дерматит у переважній більшості випадків не має нічого спільного з тим, що мама пила молоко... поки ви вивчаєте матеріали про гормональні мазі, сходіть до аптеки, придбайте те, що вам прописав лікар, щоб дитина поспала хоча б одну ніч!" - закликав Комаровський.

Також він додав, що з'ясування стосунків, і те, як бабуся цікавиться методами випробування клінічних ліків - "м'яко кажучи, не на користь вашій дитині".

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