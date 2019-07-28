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Померли на спеці: батько залишив однорічних дітей в авто

STYLERЖиття    28.07.2019 - 14:26
Померли на спеці: батько залишив однорічних дітей в авто
Батько залишив однорічних близнюків на 8 годин в машині на спеці (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Чоловік пішов на роботу і забув про своїх дітей в машині

У США стався кричущий випадок безвідповідальності з боку батьків. Так, 39-річний соціальний працівник Хуан Родрігес залишив двох однорічних близнюків на вісім годин в авто на 30-градусній спеці. Малюки пережити такі умови не змогли. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався в Нью-Йорку. Родрігеса заарештували, але потім випустили під заставу. За його словами, він не знав, що в машині знаходяться діти. Він думав, що висадив їх у дитячому садку перед тим, як поїхати на роботу в лікарню.

Померли на спеці: батько залишив однорічних дітей в авто

Батько залишив однорічних близнюків на 8 годин в машині на спеки (фото: соцмережі)

Коли він повернувся після роботи до машини то через скло побачив, що в машині на задньому сидінні перебували близнюки. Він почав ходити навколо машини кричати, що це прикрий випадок.

Померли на спеці: батько залишив однорічних дітей в авто

Батько залишив однорічних близнюків на 8 годин в машині на спеки (фото: соцмережі)

Поліція заявила, що причину смерті близнюків визначить медичний експерт з Нью-Йорка. За словами друга родини, Родрігес завжди був чудовим батьком, і нещодавно разом з дружиною вони відзначали перший рік народження своїх дітей.

В сім'ї також ще є старша дочка. Мати близнюків знаходиться в шоковому стані і не може повірити в те, що сталося з її дітьми.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, як вести себе на пляжі і не дати дитині потонути. Він заявив, що найважливіше - це не спускати з очей дитини.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві чоловік відзначав народження первістків, впав з катера і потонув. Він чекав дітей понад 10 років.

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