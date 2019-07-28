Умерли на жаре: отец оставил годовалых детей в авто

Отец оставил годовалых близнецов на 8 часов в машине на жаре (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Мужчина ушел на работу и забыл про своих детей в машине

В США произошел вопиющий случай безответственности со стороны родителей. Так, 39-летний социальный работник Хуан Родригес оставил двух годовалых близнецов на восемь часов в авто на 30-градусной жаре. Малыши пережить такие условия не смогли. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Родригеса арестовали, но потом выпустили под залог. По его словам, он не знал, что в машине находятся дети. Он думал, что высадил их в детском саду перед тем, как поехать на работу в больницу.

Отец оставил годовалых близнецов на 8 часов в машине на жаре (фото: соцсети)

Когда он вернулся после работы к машине то через стекло увидел, что в машине на заднем сидении находились близнецы. Он начал ходить вокруг машины кричать, что это нечастный случай.

Отец оставил годовалых близнецов на 8 часов в машине на жаре (фото: соцсети)

Полиция заявила, что причину смерти близнецов определит медицинский эксперт из Нью-Йорка. По словам друга семьи, Родригес всегда был отличным отцом, и недавно вместе с женой они отмечали первый год рождения своих детей.

В семье также еще есть старшая дочь. Мать близнецов находится в шоковом состоянии и не может поверить в то, что произошло с ее детьми.

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