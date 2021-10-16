У Києві померла відома фотомодель і світська левиця Олена Вовк (фото)

У Києві вночі в суботу, 16 жовтня, померла 73-річна епатажна модель Олена Вовк. Напередодні вона була госпіталізована в 7-у міську лікарню столиці.

Про це друзі моделі написали на її сторінці в Instagram .

Так, Олена Вовк була госпіталізована в неврологічне відділення, де їй зробили комп'ютерну томографію. Лікарі розповіли, що в лівій півкулі Вовк були виявлені вогнища старого інсульту.

"Ми всі запам'ятаємо її як яскраву, енергійну і життєрадісну жінку. Олено, нам дуже вас бракуватиме", – сказано в повідомленні.

Також на сторінці опублікували останнє фото Олени, яке зроблене два дні тому, 14 жовтня. Олену називали київською тусовщицею та світською левицею.

Останнє фото Олени Вовк (фото: instagram.com/elena.volk2019)

Модель знімалася в кіно і рекламних роликах. Також вона брала активну участь у показах і фотосесіях та відвідувала нічні клуби.Окрім того, киянка активно вела аканут в TikTok.

Померла модель Олена Вовк (instagram.com/elena.volk2019)