Помер знаменитий співак, виконавець культових радянських хітів (відео)

У віці 71 року помер відомий радянський виконавець Юрій Петерсон, який свого часу входив до складу культових "Веселых ребят", "Самоцветов", а також популярного в кінці 70-х ансамблю "Пламя".

Про смерть Юрія Петерсона повідомляють російські ЗМІ з посиланням на родичів музиканта.

Майбутній співак народився в Ризі, де і почалася його вокальна кар'єра. Вже в двадцятирічному віці Петерсона запрошують до Москви, де він стає солістом Москонцерту.

Юрій Петерсон (фото: соцмережі)

Його популярність стрімко зростає, а пік популярності припадає на участь у популярному тоді вокально-інструментальному ансамблі "Веселые ребята" (з 1968 по 1972 рік), а пізніше в "Самоцветах".

У 1975 році Петерсон стає учасником ВІА "Пламя", під керівництвом співака і композитора Сергія Березіна, який також вийшов з "Самоцветов".

До речі, Сергій Березін помер рівно за місяць до Петерсона - 5 серпня 2019 року.

ВІА "Пламя" (Юрій Петерсон у верхньому ряду зліва, фото: соцмережі)

З початку 1980-х Петерсон почав сольну кар'єру, працював в Італії. А в 1998-му виконавець відроджує "Пламя", яке стало називатися "Пламя-2000"

У виконанні Юрія Петерсона звучали такі хіти, як "Снег кружится", "Оксана", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" і багато інших.

"Снег кружится" у виконанні Юрія Петерсона (відео: YouTube)

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