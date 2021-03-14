Помер вихованець ФК "Шахтар": йому було лише 27

"Помер вихованець Шахтаря, екс-гравець кам'янської Сталі і Колоса Ростислав Багдасаров. У нього були проблеми з серцем. Через них він завершив професійну кар'єру у 2017 в віці 24 років..." - говориться в повідомленні.

У таборі "гірників" спортсмен розпочав професійну футбольну кар'єру у 2010 році. Грав Багдасаров переважно за Шахтар-3.

2015 року перейшов у ковалівський "Колос", а за півроку - у кам'янську "Сталь". 2017 року футболістові довелося піти з професійного поля.

Мав гравець і досвід виступів за збірні України різних вікових груп (U-16, U-17 та U-18).

Вихід з "Шахтаря" пов'язаний зі страшною травмою, яку він отримав під час тренування у 2015-му.

"В кінці тренування у нас була двосторонка. Мені "закинули" м'яч, стався невеликий стик. Хотів прикрити м'яч корпусом, а захисник вибивав у підкаті... Я впав, побачив, що все - нога висить", - розповідав Ростислав в одному з інтерв'ю.

У лікарні йому діагностували перелом малої гомілкової кістки і повний вивих стопи.