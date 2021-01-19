Помер патріот України, один із засновників Народного Руху (НРУ)

Помер патріот України Володимир Черняк (ілюстративне фото: pixabay.com)

У понеділок, 18 січня, перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Він помер після тривалої боротьби з коронавірусною інфекцією.

Про трагічну новину розповіли на Facebook-сторінці Володимира Черняка.

Він народився в 1941 році в Рівненській області. З 1989 по 1991 рік був народним депутатом СРСР. Після цього був нардепом України III і IV скликань, 1998-2002 і 2002-2006 відповідно.

Черняк був завідувач відділу теорії та методології Інституту економіки НАН України, головним науковим співробітником Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.

Володимир Черняк (фото: facebook.com/vkchernyak)

Він також був одним із засновників Народного Руху України (з 1999 року - член Українського народного руху, згодом - Української народної партії).

Володимир Кирилович стверджував, що українська економіка на 80% залежала від Росії та інших республік. Також він казав, що Україна, на відміну від Угорщини, Чехії і Польщі не була вільною країною, в якій не було створено уряд, зацікавлений у реформах.

Він також вважав пріоритетним напрямком - інтеграцію України в Європейський Союз, а в центр економічної політики ставив питання зростання платоспроможного попиту.

Нагадаємо, помер відомий французький актор і режисер, який був зіркою багатьох культових фільмів.

Раніше у віці 57 років помер нащадок засновника династії Ротшильд у сьомому поколінні Барон Бенджамін де Ротшильд.