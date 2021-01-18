Помер відомий французький актор і режисер: зірка багатьох культових фільмів

У Франції помер знаментий актор і режисер (Фото: pixabay.com)

У Парижі помер відомий актор і кінорежисер алжирського походження Жан-П'єр Бакрі. У нього кілька років тому діагностували онкологічне захворювання, яке і стало причиною його смерті у 69 років.

Про смерть відомого актора і режисера повідомили на телеканалі BFMTV.

Жан-П'єр Бакрі народився 24 травня 1951 року в Алжирі у франкоалжирській єврейській родині. Коли Бакрі було 11 років, вся сім'я емігрувала в Канни. Спочатку Жан-П'єр хотів стати вчителем латинської та французької мов, але у 25 років він відправився підкорювати Париж і почав працювати в модельній індустрії. Там він захопився курсами акторської майстерності знаменитого Рене Симона.

Жан-П'єр Бакрі (Фото: wikimedia.org)

Перші ролі Бакрі зіграв у театрі, а в кіно дебютував у військовій драмі "Військовий лікар". Його партнерами стали Ален Делон і Веронік Жанно. У 1985 році Жан-П'єр Бакрі отримав величезну популярність після виходу фільму "Підземка" Люка Бессона.

Багато років його пов'язували стосунки з Жауї Ан'єс, з якою він створив кілька фільмів як режисер. Вони отримали чотири премії Сезар, Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю, премію Європейської кіноакадемії та премію Рене Клера.

На його рахунку такі фільми: "День спокути", "Кохання з першого погляду", "Едіт і Марсель", "Сьома Мішень", "Підземка", "Кінець літа", "Кухня і залежність", "Сімейна атмосфера", "Відомі старі пісні", "На чужий смак", "Вандомська площа", "Подивися на мене", "Святковий переполох".

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