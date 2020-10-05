Помер один з найвідоміших бойовиків "ЛНР": дещо підхопив

На окупованому Донбасі помер один з найвідоміших бойовиків "ЛНР" Олексій Павлов. Ще він відомий по кличці "Лєший". Відзначається, що він за два дні помер від пневмонії, спровокованої коронавірусом. Але через те, що в Луганську пандемію заперечують, то причину його смерті не будуть повідомляти. Про це написав блогер Денис Казанський в Twitter.

"Один з найбільш відомих польових командирів "ЛНР" 2014 року "Лєший" помер у Луганську від пневмонії. Очевидно, підхопив корону. Але оскільки в ОРДЛО тести проводяться дуже обмежено, а інформація про ковід замовчується, реальну причину смерті швидше за все не напишуть", - сказано в повідомленні блогера.

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В коментарях українці відреагували на смерть терориста.

Земля йому скловатою...

Втім, все не так погано. Коронавірус вату підкосить. Шкода лише, що наші, українські люди, в небезпеці.

Тепер і йому поставлять пам'ятник.

Земля бетоном.

Земля стєкловатой, братішка.

Світ став чистішим.

Нагадаємо, що Лєший був командиром ворожого батальйону "ЛНР" в 2014 році. Він брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Луганській області.

Як ми раніше писали, під Луганськом знайшли нові жертви пожеж.

Також ми повідомляли, що поблизу Водяного і Шумів бойовики стріляли з гранатометів.