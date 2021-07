Помер один із засновників культового рок-гурту ZZ Top

Про причини смерті музиканта нічого не говориться. Відомо тільки, що він помер уві сні у себе вдома в Х'юстоні, штат Техас.

"Ми засмучені сьогоднішньою звісткою про смерть нашого великого друга - Дасті Хілла", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно Хілл отримав травму стегна, через яку він відмовився від виступів в США. Але не ясно чи пов'язано це якось зі смертю музиканта. У 2000 році стало відомо про те, що він хворий на Гепатит С.

Дасті Хілл народився 19 травня 1949 року в Далласі, штат Техас. Свою музичну кар'єру він почав в місцевих гуртах разом зі своїм братом Роккі Хіллом і Френком Бірдом. У 1968 році їх покинув Роккі через творчі розбіжності.

Дасті і Френк увійшли до складу ZZ Top, гурту Біллі Гиббонса. Цікаво, що такий склад зберігся незмінним до наших днів. Стиль гурту можна визначити, як блюз, блюз-рок c елементами бугі-вугі, хард-року, кантрі.

Пізніше гурт почав експериментувати зі звуком, і в середині 1980-х прийшов до поєднання блюз-року з поп-музикою, що зробило ZZ Top дуже популярними в усьому світі.

З 2004 року гурт є членом Залу слави рок-н-ролу. Станом на 2014 рік гурт продав більше ніж 50 мільйонів своїх альбомів у всьому світі, у тому числі 11 "золотих", 7 "платинових" і 3 "мультиплатинових".

ZZ Top - Gimme All Your Lovin' (Official Music Video)