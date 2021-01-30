Помер молодий воїн ЗСУ, поранений снайпером окупантів: без батька залишилося немовля (фото)

У лікарні помер 26-річний військовий ЗСУ Роман Дзюбенко, який був поранений снайпером бойовиків на Донбасі в зоні проведення ООС. Лікарі боролися за життя молодшого сержанта чотири дні, проте вранці 30 січня серце бійця зупинилося.

Про це передали в 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка на сторінці в Facebook.

Командир відділення Дзюбенко Роман Васильович, родом з Луганської області, 26 січня потрапив під ворожий обстріл на фронті в районі міста Попасна і був важко поранений - військовий отримав наскрізне кульове поранення голови.

"Воїн був у вкрай тяжкому стані, медики боролися за його життя до останнього, але, на превеликий жаль, ми його втратили... Глибоко співчуваємо рідним і близьким Роману", - йдеться в повідомленні побратимів героя.

У мережі розповіли, що у Дзюбенка залишилося немовля - хлопчик народився в липні - та дружина, з якою вони нещодавно відзначили річницю весілля.

Військовий ЗСУ Роман Дзюбенко нещодавно відзначив річницю весілля (фото: facebook.com)

"Молода дружина залишилася на Луганщині. Смертельне поранення в голову не дозволило навіть транспортувати його з мобільного військового госпіталю", - пише Анастасія Нагорна у своєму Facebook.

Також вона вказала номер банківської картки дружини Романа Анастасії Дзюбенко - 5168757406936742, "якщо ви раптом захочете допомогти його родині".

Роман Дзюбенко з дружиною влітку 2020-го стали батьками (фото: facebook.com/natasya.nagorna)

Як повідомили у групі в Facebook "Файне місто Дніпро", окупанти обстріляли українські позиції поблизу с. Новоолександрівка 26 січня близько 19.00.

Також в мережі показали пробиту кулею ворожого снайпера каску Дзюбенка.

Пробита каска бійця Романа Дзюбенка, якого поранив снайпер бойовиків (фото: armyinform.com.ua)

Раніше повідомлялося, що 29 січня бойовики застосували безпілотник біля Водяного, в результаті чого були поранені двоє українських військових.

Нагадаємо також, що 8 січня на Донбасі загинула 29-річна військовослужбовець ЗСУ.