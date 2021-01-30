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Бойовики застосували безпілотник біля Водяного, поранені двоє українських військових

Субота 30 січня 2021 07:48
Бойовики застосували безпілотник біля Водяного, поранені двоє українських військових
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранення отримавли двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу.

Поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

За попередню добу, 28 січня, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 474 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області. Більшість з них пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою, які проводили бойовики.

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