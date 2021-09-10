Помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 років

Помер молодий український футболіст Денис Барвінко, який у складі харківського "Металіста" став срібним призером Чемпіонату України сезону 2012/2013 рр.
Про це передали на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області.
Денис Анатолійович в останні роки працював головним тренером аматорської ФК "Енергія! (Придніпровськ).
Барвінко раніше, з 2011 по 2014 роки, виступав за "Металіст" в якості захисника. У складі цієї харківської команди зіграв 7 матчів.
Денис Барвінко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)
Також талановитий спортсмен виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.
Завершив кар'єру гравця через отримані травми, але зі спортом не зав'язав - після цього був уже тренером.
Причина смерті вихованця запорізького "Металурга" і "Металіста" Барвінка поки залишається невідомою.
Денис Барвінко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)
Раніше повідомлялося, що 15 серпня під Тернополем під час гри раптово помер футболіст - 29-річний Андрій Герасимчук.
Також ми писали про те, що перед цим помер знаменитий український футболіст і тренер Володимир Дикий.