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Помер легендарний український кінопродюсер Юрій Мінзянов: названа причина

Київ, Субота 07 листопада 2020 20:55
Помер легендарний український кінопродюсер Юрій Мінзянов: названа причина
Помер кінопродюсер (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Юрій Мінзянов помер на 65-му році життя

7 листопада ввечері помер відомий український кінопродюсер Юрій Мінзянов, який зробив істотний внесок у розвиток українського кінематографа і навіть заснував власний продакшн "Крісті фільм". Про смерть легендарного діяча кіно і культури в Україні повідомила на своїй сторінці в Facebook компанія Star Media, в якій Юрій Мінзянов працював багато років.

"Сьогодні від нас пішла легенда – Юрій Мінзянов! Наш друг, колега, Вчитель, гуру і просто хороша людина! В це неможливо повірити. Неможливо зрозуміти та прийняти. Ми не можемо передати біль цієї втрати. Все, що він творив буде жити вічно! Царство йому небесне і Світла пам'ять!", - написали в пресслужбі компанії.

Помер легендарний український кінопродюсер Юрій Мінзянов: названа причина

Юрій Мінзянов (фото: facebook.com/starmediacompany)

Також інформацію про смерть продюсера "Детектор медіа" підтвердила сестра його дружини Ася Дмитрук, яка знайшла його мертвим у київській квартирі. За її словами, вчора увечері Юрій Мінзянов відчував себе погано, сказав через телефон, що болить серце, а сьогодні вранці перестав виходити на зв'язок. Точну причину смерті поки не встановили.

Варто відзначити, що у 2007 році продюсер пережив інфаркт.

Кінопродюсер Юрій Мінзянов понад 10 років пропрацював в компанії Star Media, після чого у 2016 році створив власний продакшн "Крісті фільм", який назвав на честь онуки. Компанію очолював разом з сином Дмитром. З його останніх робіт - "Порядна львівська пані", "Тарас Шевченко. Останній самурай", фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги", який цього року брав участь у конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю.

Нагадаємо, що раніше в Одесі від коронавіруса померла відома журналістка.

А також розповідали про те, що на 91 році життя помер знаменитий Шон Коннері.

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