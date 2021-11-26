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Помер легендарний тренер луганської "Зорі" Герман Зонін: архівновное відео і фото

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Санкт-Петербург, Росія, П'ятниця 26 листопада 2021 22:58
Помер легендарний тренер луганської "Зорі" Герман Зонін: архівновное відео і фото Фото: Герман Зонін, футбольний тренер (cdn.footboom.net)
Автор: Володимир Костирін

Помер знаменитий футбольний тренер Герман Зонін, який допоміг луганському ФК "Зоря" домогтися небувалих успіхів, будучи його наставником - команда під його керівництвом стала чемпіоном в 1972 році в тодішньому СРСР. Серце спортсмена зупинилося, коли йому було 95 років.

Про це передали в клубі російського "Зеніту", в якому Герман Семенович також працював тренером.

Про причини смерті легендарного футболіста і наставника нічого не повідомляється.

Інформація про дату прощання і похорону буде відома пізніше. Ймовірно, церемонія відбудеться в російському Санкт-Петербурзі, де в останні роки проживав Зонін та де помер.

Помер легендарний тренер луганської &quot;Зорі&quot; Герман Зонін: архівновное відео і фото

Герман Зонін (фото: static.ua-football.com)

Герман Зонін до початку тренерської кар'єри був футболістом команди "Динамо" (Казань), де грав на позиції центрального нападника. Пізніше став вже захисником, виступаючи за ленінградські "Динамо" і "Трудові резерви". Перестав грати на полі з 1956 року, присвятивши себе тренерству.

Помер легендарний тренер луганської &quot;Зорі&quot; Герман Зонін: архівновное відео і фото

Герман Зонін (архівне фото: ФК "Зоря")

У другій половині 60-х років він був головним наставником збірної Бірми з футболу, яка в 1966 році виграла Азійські ігри.

Потім Зонін приїхав до України, і у вересні 1969 року став головним тренером луганської "Зорі". Команда під його керівництвом стала п'ятою в 1970 році, четвертою в 1971 році, а в 1972 році сенсаційно прийшла до золота першості - до цього жоден клуб з обласного центру не вигравав чемпіонат СРСР.

Помер легендарний тренер луганської &quot;Зорі&quot; Герман Зонін: архівновное відео і фото

Герман Зонін з футболістами луганської "Зорі" (фото: кадр з відео)

Того ж року Зонін був у складі тренерського штабу збірної на Олімпіаді-1972 у Мюнхені, і разом з командою став третім призером футбольного турніру.

У 1977 році Герман Семенович переніс інфаркт, серцевий Напад. Так, через проблеми зі здоров'ям він вирішив повернутися до викладання.

Помер легендарний тренер луганської &quot;Зорі&quot; Герман Зонін: архівновное відео і фото

Футбольний тренер Герман Зонін (фото: ФК "Зоря")

В кінці 70-х та у 80-х роках знову тренував футболістів. З "Динамо" (Тбілісі) він зрештою пішов через отриману на тренуванні травму - м'яч вдарив його в голову, і у Зоніна лопнула барабанна перетинка, а також було пошкоджено очне дно. Після цього багаторічний футбольний наставник більше не повертався до роботи тренера.

Помер легендарний тренер луганської &quot;Зорі&quot; Герман Зонін: архівновное відео і фото

Герман Зонін (фото: fanday.net)

У 2006 році Зоніну було присвоєно звання почесного громадянина міста Луганська.

Відео: як Герман Зонін тренував луганську "Зорю"

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу помер знаменитий український спортсмен Анатолій Бондаренко, який був багаторазовим чемпіоном Європи.

Нагадаємо також, у вересні помер 27-річний футболіст, який у складі харківського "Металіста" став призером Чемпіонату України.

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Заря Футбол
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