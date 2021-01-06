Помер легендарний англійський футболіст: його називали "королем"

У вівторок, 5 січня, у віці 74 років помер легендарний футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Англії Колін Белл. Він пішов з життя після нетривалої хвороби, яка не пов'язана з COVID-19.

У колишнього спортсмена залишилася дружина Марія, двоє дітей і четверо онуків. Про смерть Белла повідомляється на офіційному сайті "Манчестер Сіті".

Колін Белл широко відомий як найкращий гравець "Манчестер Сіті" свого покоління, зігравши 501 матч і забив за клуб 153 голи за 13 років. Небагато гравців залишили в англійській команді такий незгладимий слід.

Він також відомий як Колін "Король" Белл. У 2004 році фанати проголосували за те, щоб назвати стенд на стадіоні Этихад на його честь, і пісня на честь нього досі регулярно виконується на матчах.

"Коліна Белла завжди будуть пам'ятати, як одного з найвеличніших гравців "Манчестер Сіті", і дуже сумні новини про його смерть сьогодні торкнуться всіх, хто пов'язаний з нашим клубом", - заявив глава футбольного клубу Халдун Аль-Мубарак.

Колін Белл дебютував у дорослому футболі 1963 року виступами за команду "Бері", в якій провів 3 сезони, взявши участь у 82 матчах чемпіонату.

У 1966 році він перейшов в клуб "Манчестер Сіті", за який відіграв 13 сезонів. Велику частину часу, проведеного у складі "Манчестер Сіті", був основним гравцем команди. Завершив професійну кар'єру в американському клубі "Сан-Хосе Эртквейкс" в 1980 році.

У складі збірної Англії був учасником чемпіонату Європи 1968 року в Італії, на якому збірна завоювала бронзові нагороди, і чемпіонату світу 1970 року у Мексиці.

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