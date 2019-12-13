Помер легендарний актор з "Леона", "Одного разу в Америці" і "Хрещеного батька-2"

Денні Айелло, легендарний американський актор, продюсер і сценарист, помер на 87-му році життя. Він був відомий за ролями у таких фільмах, як "Леон", "Одного разу в Америці" і "Хрещений батько-2". Про це повідомляється інформаційне агентство The New York Times.

Як повідомив виданню представник знаменитості, актор помер через раптову хворобу. Мова йде про інфекцію. Точна причина смерті залишається невідомою. Айелло помер у лікарні.

Денні Айелло народився 20 червня 1933 року в Брукліні в бідній родині. Ще дитиною Денні закохався в кінематограф. Він мріяв стати актором. Але дебютував досить пізно — у віці 40 років. А до цього Айелло три роки відслужив в армії, після чого влаштувався працювати викидайлом в одному з нічних клубів Нью-Йорка. У цьому закладі часто виступали коміки. Там бували актори, режисери, продюсери. Денні був з багатьма з них знаком. Одного разу його запросили знятися в невеликому епізоді. З цього все і почалося.

Денні Айелло (фото: imdb.com)

У 1973 році він з'явився поруч з Робертом де Ніро у спортивній драмі "Бий в барабан повільно". Рік потому глядачі побачили його у другій частині "Хрещеного батька". Коппола довірив йому роль гангстера Тоні Розато.

В кіно Айелло дебютував у досить пізньому віці, в 1972 році. В цілому ж за роки кар'єри актор зіграв близько 90 ролей, і часто з'являвся на екрані в образі гангстерів, жорстких продажних поліцейських. При цьому не обійшлося і без персонажів, головними рисами яких були почуття гумору і самоіронія.

Справжнім успіхом для Айелло став проект "Одного разу в Америці" режисера Серджіо Леоне. У стрічці актор зіграв роль начальника поліції, яка відкрила йому дорогу до співпраці з Вуді Алленом і до ролей в картинах "Пурпурна троянда Каїра", "Бродвей Денні Роуз" і "Дні радіо". При цьому найвідомішими з його участю залишалися картини "Леон" і гангстерська сага "Хрещений батько-2".