Помер легенда київського "Динамо" і львівських "Карпат": виграв золото і кубок

Ярослав Думанський народився 4 серпня 1959 року в місті Станіславі (нині Івано-Франківськ). Ріс хворобливою дитиною, але батьки-спортсмени віддали його в спорт. З 13 років він почав займатися футболом і в 1976 році провів свій перший матч у Першій лізі першості СРСР з футболу.

В юності Думанський грав за команду Івано-Франківська, потім його запросили до львівської команди "Карпати". Там він грав у першій і вищій лізі з 1977 по 1981 рік. У 1979 році став переможцем першої ліги у складі "Карпат".

У 1981 році перейшов до київського "Динамо" і в тому ж році став чемпіоном СРСР. У 1982 році - володарем Кубка СРСР і срібним призером чемпіонату країни.

Помер футболіст Ярослав Думанський

У 1985 році зіграв один матч у вищій лізі за московське "Динамо". У 1986 році грав за харківський "Металіст". З 1987 по 1990-за Івано-Франківську команду "Прикарпаття". Після завершення спортивної кар'єри став тренером у футбольній школі. Є дані, що в останні роки підробляв таксистом.

"Думанський захищав кольори нашого клубу з 1981 по 1984 роки, в чемпіонатах СРСР провів 60 матчів і забив 4 м'ячі. За час виступів у складі "біло-синіх" Ярослав Думанський виграв золото в 1981 році та Кубок СРСР в 1982 році", - йдеться в повідомленні ФК "Динамо".