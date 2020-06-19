Помер відомий український поет і перекладач

Помер український поет Василь Дробот (Фото: drobot-poet.blogspot.com)

Його авторству належить більше 12 збірок поезії та перекладів

У Києві помер відомий український поет, перекладач, член Національної Спілки письменників України Василь Дробот. Йому було 82 роки.

Василь Леонідович Дробот народився в 1092 році в Оренбурзькій області. Його батько був художником, якого перед війною вислали з Києва до Оренбурга. У 1944 році сім'я повернулася в столицю. У 1972 році Василь Дробот закінчив Київський державний університет (філософський факультет), а в 1980 році – спецкурс Київського політехнічного інституту, а потім аспірантуру. Довгий час працював у Національній Академії наук України на посаді вченого секретаря.

З 1980 року серйозно захопився перекладами та літературою і почав писати вірші. Випустив 12 авторських збірок віршів, в 5 збірниках був співавтором перекладів. Публікувався регулярно в різних альманахах, журналах в Україні, а також за кордоном.

Перевів на російську мову знамениті твори українських письменників, в тому числі поеми Тараса Шевченка "Кавказ", "Тополя", "Причинна", "Гайдамаки", цикл "В казематі". Лауреат літературної премії імені Миколи Ушакова. У 2012 році був нагороджений медаллю за особисті досягнення в літературній творчості, за значний внесок відродження духовності та культури українського народу.

Як повідомили в пресслужбі Національної Спілки письменників України, Василь Дробот помер 18 червня після тривалої хвороби.

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Автор: Анна Шиканова