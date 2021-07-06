Померла знаменита італійська співачка і актриса: її хіти пам'ятають всі

В Італії померла знаменита італійська співачка та актриса Рафаелла Карра. Кілька тижнів тому артистці виповнилося 78 років. Як повідомляють близькі друзі, Рафаелла Карра в останні роки сильно хворіла і померла в одній з клінік Риму.

Про смерть артистки повідомив її близький друг, режисер Серджо Япіно. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Рафаелла Карра народилася 18 червня 1943 року в Болоньї. З раннього дитинства вона брала участь в телепостановках, а в 8 років її відправили до Риму для навчання театральному мистецтву.

Свою першу роль в кіно Карра отримала в 1952 році у фільмі "Муки минулого". В юності вона знялася в багатьох фільмах і серіалах, а в 1970-х роках захопилася музикою і почала записувати власні альбоми та виступати як співачка.

Також Рафаелла Карра виступала як танцівниця і була популярною телеведучою. В кінці 1970-х вона активно гастролювала по всій Європі, а також в США і СРСР. У 1980-1990-хх роках вона активно знімається в кіно і серіалах, виступає на різних музичних конкурсах і веде кілька музичних передач і фестивалів, в тому числі - стає ведучою фестивалю Сан-Ремо і Євробачення.

За своє життя Рафаелла Карра випустила понад 70 музичних альбомів і 36 збірок, знялася в більш ніж 50 фільмах, випустила кілька книг.

Її знаменитий хіт A Far L'amore CominciaTu любили в багатьох країнах світу.

A far l'amore comincia tu - Raffaella Carra

Офіційно заміжня Карра ніколи не була, але її пов'язувала тривалі відносини з футболістом "Ювентус" Джино Станкіні, композитором Джанні Бонкомпаньї, хореографом і режисером Серджо Япіно.

Дітей в артистки не було, і вона неодноразово заявляла про те, що не хоче ставати "матір'ю на пів ставки". Однак Карра підтримувала дітей з країн третього світу і завдяки її програмі Amore усиновили понад 150 тисяч дітей.

В останні роки життя Карра сильно хворіла. Лікарі діагностували у неї рак легенів, але артистка приховувала свою хворобу.