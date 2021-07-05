Помер відомий режисер Володимир Меньшов: він отримав "Оскар" та був українофобом

Володимир Меньшов помер у Москві на 82 році життя. Російський режисер знаменитого фільму" Москва сльозам не вірить " та інших кінокартин помер від коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі "Мосфільму".

"Кіноконцерн" Мосфільм " і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що режисер ще в червні підчепив COVID-19 і через хворобу скасував всі зустрічі. Про дату і час прощання з кінорежисером повідомлять пізніше.

Для довідки

Володимир Меньшов - народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К.Крупської (1978).

Він отримав "Оскар "(у номінації" Кращий фільм іноземною мовою") за фільм"Москва сльозам не вірить".

Також популярні його режисерські роботи - "Любов і голуби"," Ширлі-Мирлі"," заздрість богів","Де знаходиться нофелет","Розіграш"," Кур'єр", "Канікули суворого режиму". Як актор відомий за фільмами "Денний дозор", "Нічний дозор", "Легенда № 17" та іншим.

Режисер не любив Україну

Володимир Меньшов відомий своєю підтримкою Путіна і окупації Криму і Донбасу. За виправдання російської агресії проти України і фінансування тероризму його внесли в "Миротворець".

Володимир Меньшов помер у віці 81 року (ru.wikipedia.org)