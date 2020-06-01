Помер видатний український композитор: автор багатьох легендарних творів

Мисрослав Скорик (Фото: weloveua.com)

Його композиції звучать в усіх театрах України

Помер знаменитий радянський і український композитор, музикознавець Мирослав Скорик. Він всього місяць не дожив до свого 82-го дня народження.

Про смерть легендарного композитора розповів на своїй сторінці в Facebook оперний співак, головний режисер Національної опери України ім. Т. Р. Шевченка Анатолій Солов'яненко.

"Відійшов у Вічність видатний діяч мистецтва і щирий, надійний друг – Мирослав Михайлович Скорик", - сказано в повідомленні.

Мирослав Скорик народився 13 липня 1938 року у Львові. Сім'я майбутнього композитора була музичною, сестра бабусі – знаменита оперна співачка Соломія Крушельницька. У 1945 році він розпочав навчання в музичній школі, але в 1947 році родина Скориків була репресована і вислана в Сибір. У 1950 році Мирослав Скорик зміг повернутися до навчання музиці та закінчив Львівську державну консерваторію. У 1964 році Скорик закінчив аспірантуру Московської консерваторії.

З 1966 по 1980 рік Мирослав Скорик викладав композицію у Київській консерваторії. Тривалий час працював у США, а потім в Австралії. У 1998 році повернувся в Україну й обійняв посаду завідувача кафедри історії української музики Національної музичної академії України імені Чайковського П. І.. Був головою журі фестивалю "Червона рута" – з 2005 року, а також співголовою Національної спілки композиторів України.

Його авторству належать такі твори: опера "Мойсей", "Повернення Батерфляй", "Вальс", "Гуцульський триптих", Карпатська рапсодія для скрипки та фортепіано, безліч концертів, кантат і сонат.

Він написав музику до багатьох відомих фільмів та мультфільмів: "Тіні забутих предків", "Мова тварин", "Особисте життя", "Як козаки куліш варили", "Високий перевал", "Лис Микита".

У 2008 році був нагороджений званням Героя України за визначні заслуги перед Українською державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність. Також був нагороджений орденами I, II, III ступенів, Знаком пошани. Звання заслуженого діяча мистецтв УРСР отримав в 1969 році, народного артиста УРСР – в 1988 році.

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Автор: Анна Шиканова